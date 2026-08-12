Исследование Go Influence: 73% компаний и 45% блогеров используют ИИ при создании контента

73% компаний и 45% блогеров используют ИИ, но затраты сократила только треть бизнеса

Компании используют искусственный интеллект при создании контента заметно активнее, чем блогеры и инфлюенсеры. Согласно исследованию агентства инфлюенсер-маркетинга Go Influence, нейросети в России применяют 73% опрошенных представителей бизнеса и 45% авторов. По словам исследователей, для рынка инфлюенсер-маркетинга это означает, что бренды подходят к рекламным интеграциям с более высоким уровнем использования ИИ, чем сами авторы. Бизнес с помощью технологии ускоряет производство и увеличивает количество контента, тогда как инфлюенсерам важно сохранить собственную интонацию.

Бизнес штампует контент

Среди представителей бизнеса 73% уже используют ИИ при создании контента, 12% планируют начать в течение ближайшего года, 9% уже пробовали технологию, но отказались от нее. Еще 6% не применяют нейросети и пока не собираются этого делать. Среди креаторов и инфлюенсеров доля пользователей ИИ составляет 45%. Еще 21% планируют начать его применять.

Ускоренное распространение ИИ среди компаний связано с объемом задач. Бизнесу необходимо регулярно выпускать тексты, изображения и видео, а затем адаптировать их для сайтов, социальных сетей, рассылок, рекламы и других каналов. У инфлюенсеров производство контента чаще строится вокруг личности автора. Чем сильнее публикация зависит от индивидуального опыта, тем сложнее передать часть работы искусственному интеллекту. В результате авторы используют его преимущественно как вспомогательный инструмент.

Человек — главный судья

Для компаний существуют риски, связанные с фактическими ошибками, несоответствием стилю бренда и безопасностью корпоративной информации. Блогеры чаще опасаются шаблонных формулировок и потери узнаваемой манеры. Это подтверждают результаты исследования: материалы, созданные с помощью ИИ, редактируют самостоятельно 89% представителей бизнеса и 93% авторов. Регулярно используют сгенерированный контент без существенной доработки только 4% компаний и 2% блогеров.

Катерина Мосяга, CEO Go Influence, считает, что по мере распространения ИИ инфлюенс-агентства будут отвечать не только за подбор блогеров и медиапоказатели, но и за правила производства рекламного контента: «В работе инфлюенс-агентств теперь недостаточно подобрать автора с подходящей аудиторией — нужно понимать, как ИИ встроен в создание рекламы и кто отвечает за итоговый результат. Если нейросеть участвует в подготовке интеграции, еще на этапе брифа необходимо определить, какие элементы можно генерировать, требуется ли маркировка, кто проверяет факты и права на изображения, музыку и другие материалы. Без таких правил одна ошибка может быстро распространиться на десятки публикаций. Поэтому агентство должно стать центром контроля качества — дать бренду скорость и масштаб ИИ, но при этом сохранить авторскую интонацию инфлюенсера и доверие его аудитории».

Главным результатом внедрения ИИ остается экономия времени. Ее отметили 72% компаний и 58% блогеров. Увеличить количество выпускаемых материалов смогли 54% представителей бизнеса и 31% авторов. Коммерческий эффект фиксируется реже. Снижение затрат на производство контента заметили 33% компаний, улучшение коммуникационных показателей или рекламных кампаний — 27%. Среди блогеров рост охватов, вовлеченности или дохода отметили 15%.

Где в контенте используют ИИ чаще всего

Самым распространенным сценарием для бизнеса стала работа с текстом. Около 78% компаний, применяющих ИИ, используют его для подготовки черновиков, заголовков и адаптации материалов под разные площадки. Еще 64% обращаются к нейросетям для поиска идей и разработки сценариев.

Для создания и обработки изображений ИИ применяют 56% компаний, для подготовки видео, субтитров и озвучки — 37%, для анализа контента и реакции аудитории — 31%. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

Среди инфлюенсеров главным сценарием остается поиск тем и подготовка сценариев — так ИИ используют 71% авторов, работающих с нейросетями. Более половины (54%) готовят с их помощью черновики текстов, 39% создают или обрабатывают изображения, 25% работают с видео, субтитрами и озвучкой. Для анализа аудитории нейросети применяют 16%.

В опросе Go Influence приняли участие 3 113 респондентов: 2 142 представителей российских компаний, регулярно выпускающих контент в цифровых каналах, и 971 инфлюенсеров старше 18 лет, публикующих материалы не реже четырех раз в месяц.