Соискатели стали чаще завышать уровень владения ПО — рекрутеры считают это следствием распространения ИИ

Профнавыки, опыт, функционал и знание софта: что чаще всего соискатели приукрашивают в резюме в 2026 году. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1000 представителей кадровых служб предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Кандидаты чаще всего вносят недостоверные данные в раздел профессиональных навыков — с этим сталкивался 51% работодателей. На втором месте — опыт работы, искажения в этом разделе резюме выявляли 43% эйчаров. На третьем — должностные обязанности на предыдущих местах работы (37%).

33% менеджеров по персоналу выявляли завышенный уровень владения специализированным ПО, судя по комментариям, представители компаний связывают это с распространением ИИ («С развитием нейросетей у некоторых появилась иллюзия, что для работы в любой программе достаточно уметь писать промпты. Кандидаты уверены, что ИИ напишет SQL-запрос или макрос, поэтому можно смело указать в резюме высокий уровень владения ПО»).

Каждый четвертый рекрутер (25%) в 2026 г. отмечал, что соискатели искажали личные данные (возраст, прописку, гражданство и пр.). Каждому десятому представителю компаний доводилось «ловить» соискателей на лжи об уровне владения иностранным языком.

5% опрошенных HR-специалистов сталкивались с неточностями в описании достижений, 4% — в разделе допобразования (соискатели приписывали себе участие в семинарах, прохождение курсов и пр.).

Доля тех, кто никогда не встречал ложных сведений в резюме, за год сократилась с 10 до 7%. Стало больше работодателей, которые сталкивались с недостоверными данными об опыте работы и личными сведениями (плюс по 5 процентных пунктов). Но особенно выросло количество тех, кто выявлял соискателей, приукрашивающих свои цифровые навыки (+16 п.п.). Выявить нестыковки в резюме эйчарам по-прежнему несложно: в их арсенале — собеседования, профтесты, проверки рекомендаций и выписок из трудовых книжек.

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 191

Время проведения: 6 июля — 7 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала

Размер выборки: 1000 респондентов.