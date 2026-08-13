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«Авито Реклама» и «Авито Подработка»: 73% студентов и абитуриентов планируют совмещать учебу с подработкой

Эксперты «Авито Рекламы» и «Авито Подработки» провели исследование среди более чем 2500 респондентов и выяснили, как жители страны планируют совмещать учебу и подработку в новом учебном году. Исследование показало, что 73% опрошенных россиян, которые сейчас учатся или планируют поступать, уже подрабатывают или собираются начать в новом учебном году. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Исследование проводилось среди 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет

Среди тех, кто учится или собирается поступать, 33% уже совмещают учебу с подработкой и планируют продолжить делать это в новом учебном году. Еще 40% собираются начать подрабатывать, а 20% пока не определились.

Главным мотивом для совмещения учебы с подработкой становится стремление к финансовой независимости: этот фактор назвали 43% респондентов. Еще 40% хотят накопить на крупную покупку, а 37% рассматривают подработку как возможность получить опыт работы. Каждый пятый (20%) хочет попробовать себя в определенной профессии, 14% — самостоятельно оплачивать обучение, а 8% — расширить резюме.

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Почему вы решили/планируете совмещать учебу с подработкой?

Наиболее востребованными направлениями для подработки среди учащихся и будущих студентов стала социальная сфера и складская логистика — их выбрали по 19% респондентов. Еще 18% рассматривают смены в производстве и промышленности. Строительство и ремонт интересуют 11% опрошенных, транспорт — 9%, а сельское хозяйство — 6%.

При этом исполнители готовы уделять дополнительной занятости в среднем 19 часов в неделю. Почти треть (29%) готовы работать от 10 до 20 часов в неделю, 24% — до 10 часов. Еще 21% готовы уделять подработке от 21 до 30 часов, а 18% — более 30 часов в неделю.

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«Для молодого поколения возможность самостоятельно выбирать время и формат занятости становится привычной частью повседневной жизни. Уже 73% учащихся и будущих студентов совмещают учебу с подработкой или планируют начать в новом учебном году. Гибкий формат помогает им получать первый профессиональный опыт и дополнительный доход, сохраняя возможность выстраивать график с учетом учебной нагрузки. Этот запрос учитывают и заказчики: они все чаще предлагают смены с понятными задачами и возможностью самостоятельно выбирать удобное время исполнителям от 18 лет», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Онлайн-реклама заметно влияет на выбор предложений о подработке среди учащихся и тех, кто планирует поступать. Так, 58% респондентов называют рекламу HR-бренда или предложений о подработке одним из факторов выбора: для 20% она является одним из главных факторов, еще 38% обращают на нее внимание, но принимают окончательное решение по другим параметрам. Еще 25% иногда учитывают рекламные предложения, а для 17% онлайн-реклама не влияет на выбор.

Больше трети респондентов (35%) находят релевантные предложения о подработке с помощью рекламы на площадках электронной коммерции. Также опрошенные отмечают рекламу в поисковых системах (27%), рекомендации от друзей, коллег и родственников (26%), продвижение HR-бренда на видеоплатформах (25%) и в сервисах коротких вертикальных видео (20%).

«Для студентов и тех, кто только планирует поступать, подработка становится не просто способом получить дополнительный доход, но и возможностью начать формировать профессиональный опыт еще во время учебы. При этом важно, чтобы занятость можно было адаптировать под учебный график. В этом случае онлайн-реклама может стать первым шагом к поиску подходящей занятости: увидев объявление о подработке, пользователь переходит на площадку с предложениями, где может сразу изучить условия и выбрать подходящий вариант с учетом важных для исполнителя параметров в едином интерфейсе», — сказал Яков Пейсахзон, директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств.

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