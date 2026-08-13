CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Дмитрий Смирнов назначен врио генерального директора «ON Медиа»

Холдинг «ON Медиа», управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, объявляет о кадровых назначениях. Генеральный директор Софья Митрофанова покидает медиахолдинг и группу МТС в связи с переходом на новое место работы. Временно исполняющим обязанности генерального директора «ON Медиа» назначен Дмитрий Смирнов, который работал финдиректором медиавертикали. Изменения вступают в силу с 14 августа 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ON Медиа».

Дмитрий Смирнов имеет 15-летний опыт в ИТ, телекоме и DeepTech. Он занимает должность финансового директора «ON Медиа» с 2025 г. До перехода в медиахолдинг в 2024–2025 гг. работал в должности финансового директора бизнес-юнита компании Positive Technologies. Ранее руководил финансовым планированием телеком-бизнеса МТС и работал в департаменте стратегии «МегаФона», где занимался M&A-проектами и развитием B2C-направления. В 2018-2021 гг. Дмитрий возглавлял департамент стратегии в ГК ЦРТ, где лидировал сделку по вхождению компании в экосистему Сбербанка. Начинал карьеру как сооснователь стартапа RoboCV в сфере автоматизации логистики, для которого привлек международные инвестиции и вывел на рынок первые в России беспилотные погрузчики. Окончил экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.

mts5985.jpg

ON Медиа

Софья Митрофанова покидает «ON Медиа» в связи с переходом на другую работу. Она возглавляла «ON Медиа» (ранее – «МТС Медиа») с июня 2024 г., а с октября 2023 г. занимала должность председателя совета директоров холдинга. Под ее руководством состоялось формирование бизнес-вертикали «ON Медиа», которая объединила онлайн-кинотеатр КИОН, производителя кино и сериалов «ON Студия», книжный сервис «КИОН Строки», стриминг «КИОН Музыка», музыкальную компанию «ON Лейбл» и компанию МТС Live, которая развивает билетные сервисы Ticketland и Ticketscloud, занимается продюсированием развлекательных мероприятий и управляет федеральной сетью концертных площадок «МТС Live Холл». В ноябре 2025 г. холдинг провел ребрендинг и начал работать под новым названием «ON Медиа» вместо прежнего «МТС Медиа». Выручка «ON Медиа» по итогам 2025 г. выросла на 17,7%, до 29 млрд руб.

«За время руководства Софьи Митрофановой «ON Медиа» прошел этап становления: были консолидированы медийные активы в единый холдинг и создан сильный узнаваемый бренд. Под ее руководством Funtech-вертикаль МТС сделала ставку на повышение роли оригинального контента онлайн-кинотеатра КИОН, аудитория которого уже превышает 10 млн пользователей и продолжает расти. OIBDA медиахолдинга до капитализации за последние два года выросла более чем вдвое. Я благодарю Софью за вклад в развитие бизнеса, создание сильной команды и результаты, которых компании удалось достичь за это время. Дмитрий Смирнов обладает значительным опытом работы в технологических компаниях и финансовом секторе. Уверена, что его экспертиза позволит продолжить развитие холдинга, реализовать стратегические приоритеты и продолжить увеличивать аудиторию и масштабы бизнеса», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«За эти два с половиной года мы создали целостную медиавертикаль с единым управленческим контуром, новым брендом и аудиторией 31,2 млн пользователей во всех средах. Мы реализовали очень разные проекты, и каждый из них помогал нам доказывать свои возможности. «ON Медиа» начал системно производить полнометражные фильмы, чьи сборы в кинотеатрах за два года превысили 4 млрд руб. Мы запустили направление анимации и ряд общественно-политических коллабораций, таких как российско-китайский просветительский проект «Добрые соседи» к 25-летию Договора о добрососедстве между Москвой и Пекином. Фестиваль “Первый план” от «ON Медиа» впервые соединил лучшие студенческие спектакли со всей страны на одной сцене Театре им. Гоголя. Все это – результат труда большой команды. Мы продемонстрировали, что можем играть на федеральном уровне, и я уверена, что самое интересное у «ON Медиа» впереди», – отметила Софья Митрофанова.

«ON Медиа за два с половиной года собрал разрозненные активы в холдинг с сильными синергиями и двукратным ростом OIBDA. Собственная аудитория более чем 30 млн человек, 4 млрд рублей кассовых сборов полнометражных фильмов, билетный бизнес и офлайн-инфраструктура МТС Live дают компании несколько независимых источников дохода — именно такой профиль мы считаем устойчивым и перспективным. Funtech-вертикаль остается одним из приоритетных направлений роста для Корпорации, мы видим здесь понятную траекторию дальнейшего масштабирования бизнеса», – сказал пресс-секретарь АФК «Система» Иван Макушок.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

Создан поезд на магнитной подушке, разгоняющийся до 800 км/ч

Анна Кучина, Platforma: Персонализация перестала быть только маркетинговым инструментом

CNews FORUM 2026: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Мошенникам не дадут SIM-боксы, даже если очень попросят. Утверждены новые ограничения, они затронут всех россиян

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Лучшие устройства Dreame в промоакции «Умный старт сезона»: выбор ZOOM

Лучшие телевизоры с диагональю 65 дюймов стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще