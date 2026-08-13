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Кадровый резерв: в ОЭЗ «Технополис Москва» запустили банк резюме для соискателей и работодателей

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» сформирован единый банк резюме для высокотехнологичных предприятий. Новый инструмент поможет компаниям оперативно находить квалифицированных специалистов, а соискателям — получать предложения о вакансиях на инновационных производствах. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина город создает условия для привлечения квалифицированных кадров на высокотехнологичные предприятия. В ОЭЗ “Технополис Москва” сегодня работают более 240 компаний, которые создали свыше 33 тыс. рабочих мест. Для удобства соискателей и работодателей был сформирован единый банк резюме — сейчас в нем уже более тысячи анкет. Специалисты размещают свои данные, и они становятся доступны всем предприятиям-резидентам. Это сокращает время поиска и для компаний, и для соискателей», — сказал Максим Ликсутов.

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С 2022 г. в особой экономической зоне «Технополис Москва» реализуется проект «Техноработа», который помогает высокотехнологичным компаниям в поиске сотрудников. Узнать актуальные предложения можно на сайте ОЭЗ в разделе «Карьера». Там же соискатели могут оставить свое резюме.

Кроме того, с 2025 г. на площадках ОЭЗ проводятся открытые кадровые отборы, где соискатели смогут напрямую пообщаться с представителями предприятий-резидентов и задать им свои вопросы.

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