Каждый седьмой работник старше 45 лет считает, что теряет профнавыки

О профессиональном развитии на работе чаще говорят те, кто зарабатывает больше. В опросах сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 3000 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

43% россиян считают, что их работа способствует профессиональному развитию и росту. два года назад такого мнения придерживались чаще (48%) — в 2024 г. кадровый дефицит ощущался особенно остро, работодатели прикладывали много усилий для того, чтобы привлечь и удержать персонал, в частности, активно вкладывались в обучение.

11% опрошенных сегодня заявили, что на текущем месте теряют профессиональные навыки. Еще 36% респондентов отмечают, что работа не дает им ни развития, ни деградации — они просто поддерживают текущий уровень квалификации. Затруднились с ответом 10% участников опроса.

Женщины заметно чаще мужчин заявляют о том, что на работе растут как специалисты: 48% против 39% соответственно. Представители сильного пола чаще россиянок говорят о потере квалификации — 15% против 8%.

Молодежь оказалась самой оптимистичной: каждый второй респондент до 35 лет считает, что профессионально развивается. А вот потеря навыков сильнее всего тревожит респондентов старше 45 лет (14%).

Среди россиян с ежемесячным доходом до 100 тыс. руб. лишь 35% чувствуют развитие на работе, среди зарабатывающих от 150 тыс. — 52%. Постепенная потеря квалификации больше всего беспокоит россиян с зарплатой от 100 до 150 тыс. (17%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 477

Время проведения: 3-6 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 3000 респондентов.