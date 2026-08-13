Keygo выходит в Санкт-Петербург

Сервис краткосрочной аренды Keygo выходит на рынок Санкт-Петербурга в результате сделки по приобретению операционного бизнеса управляющей компании «Душевно». Сделка предусматривает поэтапную передачу под управление Keygo до 100 объектов и интеграцию локальной операционной команды. Об этом CNews сообщили представители Keygo.

Передача объектов началась 10 августа. До конца октября прошедшие приемку объекты станут доступны для бронирования и будут работать под брендом Keygo и по стандартам сервиса компании.

Сделка станет первым этапом стратегии консолидации рынка через приобретение портфелей действующих управляющих компаний — roll-up-стратегии. Keygo будет совмещать ее с органическим развитием портфеля.

Новые объекты подключат к единому цифровому контуру Keygo. Он объединяет операционные процессы, динамическое ценообразование, продажи и взаимодействие с гостями и владельцами недвижимости. Гости получат единый стандарт проживания, гостиничное качество обслуживания и цифровой путь от бронирования до бесконтактного заселения и выезда независимо от города. Владельцы недвижимости смогут отслеживать загрузку, бронирования и экономику объекта в личном кабинете.

Локальная команда будет отвечать за обслуживание объектов на месте. Поддержка гостей, продажи, автоматизация и управление основными процессами останутся централизованными.

«Рынок краткосрочной аренды в России еще не сформирован: он раздроблен между небольшими игроками, а значительная его часть, по нашей оценке, работает в серой зоне. Рост локальных компаний часто ограничивает операционная сложность: нужно одновременно управлять загрузкой, ценой, качеством сервиса и состоянием объектов. У Keygo уже выстроены технологическая платформа и операционная модель, которые позволяют повышать операционную и финансовую эффективность приобретаемых портфелей. Органически портфель из 100 объектов формируется около года, через roll-up — примерно за квартал. Так мы в четыре раза сокращаем срок масштабирования и последовательно формируем федерального технологического оператора», — сказали основатели Keygo Геворг Бегларян и Дмитрий Сигов.