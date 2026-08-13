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Positive Technologies открывает новый набор на программу стажировок с обучением PT Start

Positive Technologies открывает набор на PT Start — программу стажировок с обучением для студентов, недавних выпускников и начинающих ИТ-специалистов, которые хотят развиваться в кибербезопасности. За время существования PT Start в программе приняли участие более 5 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Участников ждет шестинедельный интенсив. Они изучат устройство и принципы работы UNIX и Windows, основы сетевого взаимодействия и администрирования информационных систем, безопасность веб-приложений. Полученные прикладные знания помогут разобраться в технической базе и лучше понимать, как устроены кибератаки и защита от них.

Программа подойдет тем, кому пока не хватает профильных знаний и практического опыта, а также специалистам, которые обучаются на смежных направлениях в ИТ и хотят себя попробовать в кибербезопасности.

После обучения участники смогут погрузиться в задачи разных команд Positive Technologies и выбрать наиболее интересное для себя направление. Среди них — продуктовая экспертиза, Threat Intelligence, расследование и реагирование на киберинциденты. Следующим этапом станет отбор на оплачиваемую стажировку в одной из команд Positive Technologies.

Для кандидатов, которые уже обладают профильными знаниями и практическим опытом, в PT Start появился Fast Track. Он позволяет сразу пройти отбор в отдельные команды без обучения. Подать заявку по этому треку можно в течение всего года.

Программа с обучением подойдет студентам и выпускникам последних двух лет математических, технических и ИТ/ИБ-специальностей. Подать заявку на стажировку с обучением можно до 20 августа 2026 г.

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