Российская ИИ-платформа Wegosty привлекла 23 млн рублей от группы стратегических инвесторов на платформе SberUnity

Российский стартап Wegosty, созданный в 2025 г., разработчик ИИ-экосистемы для индустрии гостеприимства, объявил о закрытии инвестиционного раунда в размере 23 млн руб. В сделке приняли участие четыре частных инвестора с глубокой отраслевой экспертизой: сооснователь сервиса доставки «Самокат», генеральный директор гостиничной ИТ-платформы Bnovo, входящей в группу Smartway и «1С». Константин Степаненко, основатель проектов MIL Team и CompressaAI и руководитель лаборатории машинного интеллекта МФТИ Алексей Гончаров, частный инвестор Евгений Степанов, а также экс-глава «Интуриста» и «Amadeus Россия» Леонид Мармер.

Совокупная доля новых инвесторов после закрытия раунда составит 20,57%. Стартап нашел инвесторов на платформе венчурных инвестиций SberUnity, которая связывает стартапы с инвесторами и крупным бизнесом напрямую.

Wegosty – российская ИИ-платформа для ресторанов, отелей и туристической отрасли. Решение автоматизирует весь путь гостя: от первого обращения до бронирования и оплаты. Платформа объединяет ИИ-ресепшен (круглосуточный прием звонков и сообщений), систему онлайн-бронирования и оплаты, инструменты привлечения гостей через партнерские каналы и мобильный гастро-навигатор. Продукт интегрируется с ключевыми отраслевыми системами, включая iiko и Bnovo. Задача компании – помочь объектам HoReCa получать больше бронирований при меньших операционных затратах и создать единую независимую ИИ-инфраструктуру для российского рынка.

Для Wegosty раунд носит стратегический характер. Команда целенаправленно привлекала не только капитал, но и экспертизу управленцев, способных обеспечить быстрый выход на новые объемы бизнеса.

«Привлеченные средства позволят нам масштабировать технологии и построить федеральную сеть продаж. Мы направим инвестиции на дальнейшее развитие ИИ-ресепшена, расширение списка отраслевых интеграций, автоматизацию обработки более 100 новых B2B-лидов ежемесячно и запуск федеральной агентской сети. Наша ближайшая бизнес-цель – кратно увеличить выручку и подготовить инфраструктуру для масштабирования продукта по России и выхода на рынки СНГ», — сказал основатель Wegosty Роман Тян.