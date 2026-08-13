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В КЭДО от «Контур.Диадока» появилась интеграция с Talantix и Skillaz

Подбор кандидатов и онлайн-трудоустройство теперь можно объединить в единый процесс. Интеграция КЭДО от «Контур.Диадока» с ATS-системами Talantix и Skillaz автоматизирует обмен данными между сервисами подбора персонала и кадровым ЭДО. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кадровый ЭДО от «Контур.Диадока» позволяет работодателю обмениваться кадровыми документами с сотрудниками и оформлять кандидатов в электронном виде. В связке с популярными сервисами для массового найма КЭДО образует единый цифровой контур для приема новых сотрудников.

Интеграция работает так: после завершения подбора кандидат автоматически получает приглашение в КЭДО и подписывает документы о приеме на работу в электронном виде. Когда трудовой договор подписан, статус отображается в ATS-системе и HR-менеджер может закрыть вакансию. Это помогает быстрее оформлять сотрудников и снижает риск ошибок в данных. Рекрутерам и кадровикам не нужно вручную переносить сведения и сверять статусы в разных системах.

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Иван Лобов, руководитель проекта КЭДО от «Контур.Диадока»: «Кадровый ЭДО помогает перевести в цифровой формат весь путь сотрудника — от решения о найме до подписания документов. Интеграция КЭДО с ATS-системами расширяет возможности онлайн-трудоустройства: создает сквозной процесс и связывает подбор с оформлением кадровых документов.Для директора по персоналу открывается возможность выстроить управляемую модель найма, синхронизировать действия рекрутеров и кадровиков без ручной координации. Такой подход делает HR-функцию предсказуемее, помогает контролировать сроки и масштабировать прием новых сотрудников».

Сейчас интеграцию КЭДО от «Контур.Диадока» можно настроить с платформами Skillaz и Talantix. В будущем планируется добавить поддержку и других ATS-систем.

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