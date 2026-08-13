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Выручка VK увеличилась на 17% по итогам II квартала 2026 года

VK отчиталась о финансовых и операционных показателях. Все операционные сегменты VK показали рост по выручке и положительную рентабельность по EBITDA. VK сохраняет прогноз на 2026 г. и ожидает, что по итогам г. EBITDA составит более 24 млрд руб.

Во II квартале 2026 г. VK ускорила рост финансовых результатов: EBITDA увеличилась на 41% год к году до 7,6 млрд руб.; рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%; выручка увеличилась на 17% до 43,5 млрд руб; чистая прибыль составила 328 млн руб.; выручка VK от онлайн-рекламы увеличилась до 26,7 млрд руб., показав двузначный темп роста: на 14% год к году и на 22% относительно I квартала 2026 г.

В первом полугодии 2026 г. VK продемонстрировала рост финансовых результатов: EBITDA выросла на 34% год к году и составила 14 млрд руб.; рентабельность по EBITDA увеличилась на 3 п.п. и достигла 17%; выручка выросла на 12% год к году и достигла 81 млрд руб.; чистый операционный денежный поток вырос до 15,4 млрд руб. по сравнению с отрицательным значением за первое полугодие 2025 г.; объем денежных средств вырос на 51% до 49,6 млрд руб.

Долговая нагрузка VK за полтора г. сократилась более чем в 3 раза. Чистый долг на конец первого полугодия уменьшился на 27% до 60,2 млрд руб. по сравнению с концом 2025 г. Соотношение Чистый долг/EBITDA на конец первого полугодия 2026 г. улучшилось и составило 2,3х по сравнению с 3,6х на конец 2025 г.

Ключевые драйверы роста выручки VK в первом полугодии 2026 г.: доходы от онлайн-рекламы крупного бизнеса выросли на 12% до 29,1 млрд руб.; доходы от in-stream видеорекламы выросли на 44% до 4,9 млрд руб.; выручка VK Tech увеличилась на 35% до 9 млрд руб.; выручка образовательных сервисов для детей показала рост на 26% до 4,9 млрд руб.;

VK продолжает увеличивать аудиторные метрики и укреплять лидерство в Рунете.

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Средняя дневная аудитория (DAU) сервисов VK по итогам II квартала 2026 г. увеличилась на 13,2 млн до 90,7 млн пользователей.

Показатель time spent вырос до рекордных 7,8 млрд минут в день, что на 57% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.

В среднем один пользователь ежедневно использует два продукта VK и проводит в сервисах компании более 85 минут.

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