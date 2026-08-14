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Дольше всех на одном месте работают медсестры, аудиторы и квалифицированные рабочие

Сервис по поиску работы и подбора персонала SuperJob выяснил, представители каких профессий дольше всего работают на одном месте, а у кого, напротив, срок работы минимален. Анализ проводился по 50 профгруппам, в каждой из которых было отобрано по 500 резюме с общим стажем по специальности не менее шести лет и намерением продолжать работать в ней. Мы рассматривали резюме россиян от 30 до 35 лет: в этом возрасте у большинства уже есть опыт работы, но в то же время сохраняется активность на рынке труда. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Абсолютными лидерами по такому параметру как «срок работы на одном месте» стали медицинские сестры — средний период их работы у одного работодателя достиг 8 лет. Вторую строчку занимают аудиторы (6,7 года), третью — квалифицированные рабочие (6,6 года). В топ-5 самых стабильных сотрудников вошли учителя (они трудятся на одном месте в среднем 6,1 года) и менеджеры ВЭД (6 лет).

Самыми непостоянными оказались риелторы: они меняют работу в среднем каждые 1,6 года. Следом идут бренд-менеджеры (1,9 года) и UI/UX-дизайнеры (2,3 года). В число специалистов, часто меняющих работу, попали бизнес-аналитики и менеджеры по развитию (по 2,6 года), а также event-менеджеры (2,7 года).

По сравнению с 2024 г. больше всего средний стаж на одном месте вырос у медсестер (+1,8 года). Увеличился срок работы на одну компанию у фармацевтов и инженеров-энергетиков (плюс по 1,2 года), а также логистов (+1,1 года).

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Значительно чаще менять работодателя стали бренд-менеджеры (средний стаж на одном месте уменьшился на три года), персональные водители (минус 2,6 года), event-менеджеры, риелторы и медицинские представители (минус по 2,3 года). Таким образом, в сферах с проектной занятостью и/или высокими бонусами нормой стала частая смена мест работы.

Место проведения исследования: Россия, все округа. Время проведения: август 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России в возрасте 30—35 лет. Размер выборки: 2,5 тыс. резюме — по 500 резюме представителей 50 профессиональных групп, имеющих общий стаж работы по профессии не менее шести лет и желающих работать по профессии в дальнейшем.

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