В НИЯУ МИФИ создали лазерный фонограф для воспроизведения старейших звукозаписей

Сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) сконструировали лазерный фонограф — устройство, позволяющее считывать звук с уникальных восковых валиков конца XIX — начала XX века без риска их разрушить. Прибор получил название «Дивная вещь» — именно так, по свидетельству исторических записей, композитор Антон Рубинштейн охарактеризовал фонограф Томаса Эдисона. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказали разработчики, классическое воспроизведение этих исторических носителей сегодня невозможно. Металлическая игла фонографа разрушит хрупкий воск, которому уже более ста лет.

В основе прибора лежит система лазерной диагностики. Вместо иглы звуковая дорожка сканируется лучом полупроводникового лазера — того же типа, что используется в обычных указках.

Пресс-служба МИФИ Ученые МИФИ создали лазерный фонограф для воспроизведения старейших звукозаписей

«Самая интересная часть разработанного устройства — это система обратной связи, которая удерживает лазерное излучение на дорожке. Теперь неважно, как искривляется дорожка, лазерное излучение всегда стремится подстраиваться», — сказал научный сотрудник лаборатории лазерной диагностики Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Андрей Михайлюк.

По его словам, ключевая проблема заключалась в том, что «лазерное излучение не знает, когда изогнулась дорожка, а когда не изогнулась». Созданная система в реальном времени корректирует положение луча, отслеживая его отражение от поверхности валика.

«По сути, мы измеряем форму поверхности, на лету преобразуя эту форму сразу в звук», — сказал Михайлюк. Ему удалось добиться работы прибора буквально с первого подхода: «Прямой аналоговый сигнал с датчика уже выдавал звук».

Мощность лазера специально подобрана так, чтобы не нагревать и не повреждать деликатный воск.

«Это достаточно маломощный лазер, даже будучи сфокусированным. Более того, мы не до конца фокусируем излучение, потому что в этом случае появляется много посторонних шумов», — сказал ученый.

Инициатор проекта, генеральный директор Центра наследия Антона Рубинштейна Роман Романов рассказал, что толчком к созданию устройства послужила запись голоса Петра Чайковского, в которой композитор уговаривает Рубинштейна увековечить свою игру. Сам Рубинштейн на этой записи произносит: «Да, это дивная вещь».

«Мы решили назвать прибор «Дивная вещь»: именно эти слова произнес под запись Антон Григорьевич Рубинштейн», — сказал Романов.

По его словам, в российских архивах и музейных коллекциях хранятся тысячи фоноваликов, многие из которых никогда не воспроизводились. Среди них — записи, сделанные самим Львом Толстым в Ясной Поляне, материалы фольклорных экспедиций 1920–1930 гг., а также уникальные записи поэтов и писателей.

Романов добавил, что в ближайшее время технология будет отработана на большой партии тиражных валиков, после чего начнется плановая оцифровка исторических записей. Специалисты планируют создать общедоступную аудиоколлекцию и оборудовать в Центре Рубинштейна зал с системой иммерсивного звука, где записи, снятые лазерным фонографом, можно будет слушать на оборудовании XXI века.