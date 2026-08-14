В преддверии осени российские работодатели открыли почти миллион вакансий

К началу августа 2026 г. работодатели разместили на hh.ru более 945 тыс. вакансий и заметно повысили зарплатные предложения: медианная предлагаемая зарплата по сравнению с началом 2026 г. выросла на 10% и составила 89,4 тыс. руб. Самыми востребованными специалистами накануне осеннего сезона стали водители, менеджеры по продажам и продавцы в рознице. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Накануне осени компании сосредоточились на поиске соискателей без опыта или со стажем до трех лет — им доступно около 560 тыс. предложений о работе. Для специалистов с опытом от трех до шести лет было открыто 85 тыс. вакансий, а для тех, чей стаж превышает шесть лет — 12 тыс. вакансий. При этом в части вакансий необходимый опыт работы не указан.

По мере роста требований к опыту будущих сотрудников меняются и зарплатные предложения. Так, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях для начинающих специалистов составляет 80,8 тыс. руб., а для наиболее опытных — уже 154,6 тыс. руб., то есть почти в два раза больше.

Основной объем найма сегодня связан с массовыми профессиями. Больше всего вакансий открыто в сфере рабочего персонала (28%), причем спрос на этих специалистов с начала года вырос на 67%. Пятая часть вакансий (20%) приходится на продажи, здесь спрос увеличился на 12%. Существенную часть рынка занимают также строительство (18% вакансий, рост на 48%), производство (17%, рост на 31%), логистика (16% рост на 42%), сфера обслуживающего персонала (13%, рост на 26%) и розничная торговля (13% от всех вакансий, рост на 15%).

В число самых востребованных специалистов, которых работодатели накануне осени ищут чаще всего, вошли водители (45 тыс. вакансий), менеджеры по продажам (38,5 тыс.), продавцы (35,7 тыс.), разнорабочие (26 тыс.) и кладовщики (25,2 тыс. вакансий).

Топ-10 наиболее востребованных в России специалистов накануне осени 2026

«Наиболее высокую зарплату среди десятки самых востребованных специалистов работодатели предлагают синим воротничкам. Лидируют водители — 214,6 тыс. руб., что почти в два раза больше, чем в начале этого года (108,1 тыс. руб.). Зарплатное предложение выросло пропорционально спросу: количество вакансий для водителей увеличилось на 134%. Также зарплату заметно выше среднего сегодня предлагают электромонтажникам (156,3 тыс. руб.) и разнорабочим (119,2 тыс. руб.)», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

По данным платформы для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), в преддверии осени заметно усиливается спрос на временных исполнителей в ритейле. При этом в последние годы сезонный подъем становится более выраженным: если осенью 2024 г. компании заказали на 5,4% больше смен, чем летом, то в 2025 г. разрыв вырос почти до 30%.

В 2026 г. ритейл входит в осенний сезон с большим опережением спроса. За сопоставимое окно с 1 июня по 10 августа в 2026 г. заказано на 60% смен больше, чем за тот же период 2025 г. Заметнее всего к осени растет спрос на специалистов по обслуживанию в кассовой зоне: в 2026 г. число заказанных смен более чем втрое превысило летний уровень (рост на 236% против 61% годом ранее). Ощутимую сезонную надбавку дают также сборка заказов (примерно на 70% выше лета) и выкладка товара (около трети).

«Осень — традиционно горячий сезон для ритейла, когда растет покупательская активность, а вместе с ней и нагрузка на магазины. Компании готовятся к этому заранее и начинают наращивать привлечение временных исполнителей еще на стыке лета и осени. Такая заблаговременная подготовка помогает встречать сезонные пики спокойно и без авралов, а для самих исполнителей осень открывает больше возможностей для подработки», — сказал Николай Гальянов, генеральный директор «Моей смены».