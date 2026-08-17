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Инвестиции резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» в разработки превысили 29 млрд рублей

Более 29 млрд руб. направили резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). Основной объем инвестиций пришелся на производителей микроэлектроники — их вложения в новые технологии достигли 17,9 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«ОЭЗ “Технополис Москва” — главная площадка для размещения высокотехнологичных производств в столице. Ее резиденты регулярно вкладывают средства в научные разработки, которые сегодня определяют технологическое лидерство нашей страны. Компании столичной особой экономической зоны создают продукцию и изделия, которые применяются по

всей России. Это укрепляет позиции отечественной промышленности и снижает зависимость от импорта. При этом для нас принципиально, что разработки доходят до реального применения — в городском хозяйстве, транспорте и системе здравоохранения», — отметил Максим Ликсутов.

Среди запатентованных разработок в области микроэлектроники — фотошаблон для изготовления кристаллов интегральных микросхем и модулей памяти с конфигурацией кадра изображения. Без таких «трафаретов» невозможно произвести чип, поэтому разработка считается критически важной для отечественной электроники.

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Еще одно решение — системная вычислительная плата, которая получает питание и передает данные через один интернет-кабель. Такие устройства используют в умных остановках, информационных экранах, терминалах оплаты и системах видеонаблюдения, что упрощает монтаж городской инфраструктуры. Кроме того, в 2025 г. в ОЭЗ было зарегистрировано пять новых лазерных станков.

В столичной особой экономической зоне активно развивается и медицинская промышленность. Инвестиции резидентов в НИОКР превысили 4,5 млрд руб. За два года одна из компаний получила регистрационные удостоверения на 24 современных лекарственных препарата. Другая — запатентовала первый в России автомат для сердечно-легочной реанимации и обновленную укладку для врачей скорой помощи.

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