ММК и «Р7» будут совместно внедрять российское офисное программное обеспечение

Магнитогорский металлургический комбинат и разработчик офисной среды для совместной работы «Р7» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий. Его основная задача – внедрение отечественного офисного программного обеспечения в рамках программы импортозамещения ММК. Об этом CNews сообщил представитель «Р7».

Компании сформируют рабочие и экспертные группы, участники которых будут обмениваться опытом и прорабатывать вопросы внедрения российских цифровых решений. «Р7» предоставит комбинату тестовые лицензии на свои продукты и доступ к интерактивным обучающим курсам.

«Переход на российское ПО сегодня — это критически важная задача для всей промышленности. Каждое внедрение такого масштаба — сложный процесс, требующий тонкой настройки под существующий ИТ-ландшафт предприятия. Сотрудничество напрямую с разработчиком даёт нам неоспоримое преимущество. Мы получаем знания и экспертизу «из первых рук», что значительно повышает шансы на успех проекта и делает переход максимально комфортным для конечных пользователей», — отметил главный специалист по информационным технологиям ММК Вадим Феоктистов.

«Для «Р7» это соглашение — новый закономерный шаг как для ведущего разработчика офисного софта и решений для совместной работы. Мы получаем возможность масштабировать наш продукт на одном из ключевых предприятий российской экономики и укрепить свою экспертизу при работе со сложными промышленными объектами. Уверены, что сотрудничество с ММК станет ценным опытом и позволит обеспечить технологическую независимость и развитие отечественного программного обеспечения в самых разных отраслях», – сказал генеральный директор «Р7» Евгений Шелковников.