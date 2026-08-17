Sense: медианная зарплата senior-специалистов в ИТ вернулась к уровню 2023 года

Кадровый системный интегратор Sense провёл исследование динамики зарплат российских ИТ-специалистов на основе данных более 43 тыс. человек по 36 ролям и выяснила, что медианная зарплата специалистов уровня Senior в I квартале 2026 г. вернулась к показателю трёхлетней давности. За полгода она снизилась на 17%, с 360 тыс. до 300 тыс. руб. после вычета налогов.

Исследование охватывает семь замеров с I квартала 2023 г. по I квартал 2026 г. За это время российский ИТ-рынок прошёл полный цикл: от последовательного роста зарплат до их заметного снижения после пика III квартала 2025 г.

Изменения затронули все грейды, за полгода медианная зарплата специалистов уровня Middle снизилась на 8%, с 250 тыс. до 230 тыс. рублей после вычета налогов. У Senior она сократилась на 17%, с 360 тыс. до 300 тыс. руб., а у Lead — на 12%, с 450 тыс. до 395 тыс. руб. При этом зарплаты Middle и Lead всё ещё немного превышают показатели начала 2023 года, тогда как медиана Senior полностью вернулась к уровню трехлетней давности.

«Совпадение зарплатных показателей с уровнем 2023 г. не означает, что рынок вернулся в прежнее состояние. За одинаковыми цифрами скрывается другая логика найма. Если раньше работодатели конкурировали за специалистов и расширяли зарплатные вилки, то теперь они точнее оценивают прикладную ценность каждой роли. Спрос сохраняется, но становится более избирательным: лучше всего удерживают позиции специалисты, чьи компетенции связаны с устойчивостью инфраструктуры, безопасностью и решением конкретных задач бизнеса. В этих условиях компаниям важно не только точнее нанимать специалистов, но и эффективнее развивать уже сформированные команды. Поэтому переход от HR Tech к People Tech, то есть от автоматизации отдельных HR-функций к управлению всем профессиональным путём сотрудника, становится одной из ключевых тем отраслевой дискуссии. Этот вопрос активно обсуждается в профессиональном сообществе, в том числе на конференциях для HR- и ИТ-лидеров. Бизнес стремится объединить подбор, адаптацию, обучение и оценку эффективности в единую систему, ориентированную на реальные задачи компании», — сказал Иван Котковский, управляющий партнёр кадрового системного интегратора Sense.

Наиболее заметно снизились зарплаты в направлениях, которые активнее всего росли в 2024–2025 гг. Одним из таких направлений стало Data & ML. Самую сильную коррекцию за полгода показали специалисты Data Quality уровня Lead: их медианная зарплата сократилась на 30%, с 400 тыс. до 280 тыс. руб. Data Scientist Lead за тот же период потеряли 115 тыс. руб., а Senior — 85 тыс. руб.

В то же время прикладные и инфраструктурные роли внутри Data & ML оказались устойчивее: медианная зарплата DBA Middle снизилась только на 3%, а ML Middle — на 7%. По мнению аналитиков Sense, рынок стал строже оценивать не само владение ИИ-инструментами, а способность специалистов решать с их помощью конкретные задачи бизнеса.

Заметный откат произошёл и в классическом backend. За полгода медианная зарплата Python Senior снизилась на 28%, с 360 тыс. до 260 тыс. руб., а C#.Net Senior — на 26%, с 380 тыс. до 280 тыс. руб. Зарплата Java Middle к I кварталу 2026 г. вернулась к отметке 250 тыс. руб., зафиксированной в начале 2023. На динамику направления повлияли замедление найма и пересмотр ИТ-бюджетов в финансовом секторе, который долгое время оставался одним из основных заказчиков специалистов этого профиля.

Существенную переоценку пережила и мобильная разработка. От собственных пиков III квартала 2024 г. до I квартала 2026 медианные зарплаты iOS-разработчиков снизились на 19–37% в зависимости от грейда, Android-разработчиков — на 19–31%. Сильнее всего коррекция затронула специалистов уровня Middle.

Наиболее устойчивыми оказались направления, спрос на которые связан с долгосрочными задачами бизнеса. После пика зарплаты архитекторов информационной безопасности снизились не более чем на 1%, а медианы DevSecOps сохранились на прежнем уровне. В направлении «1С» зарплаты по четырём из шести исследованных ролей не изменились по сравнению с III кварталом 2025 г. Относительно небольшую коррекцию также показали Frontend, DevOps и SRE.

При этом в период роста отдельные роли показали особенно заметную динамику. От начала наблюдений до своих максимальных значений медианные зарплаты бизнес-аналитиков уровня Middle выросли на 67%, системных аналитиков Middle — на 66%. Архитекторы информационной безопасности уровня Middle прибавили 50%, DBA Lead — 46%, а DBA Senior — 43%. Это показывает, что общая коррекция не отменила структурный спрос на отдельные компетенции, хотя после пика III квартала 2025 г. динамика стала разнонаправленной.

Исследование основано на данных более 43 тыс. ИТ-специалистов, проходивших отбор через воронку найма Sense. Аналитики изучили медианные зарплаты после вычета налогов по 36 ролям, восьми направлениям и трём грейдам: Middle, Senior и Lead. Замеры проводились по итогам I и III кварталов с I квартала 2023 г. по I квартал 2026. Выборка смещена в сторону крупных работодателей банковского, телекоммуникационного и e-commerce-сегментов.