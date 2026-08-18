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32% работодателей скрывают важные условия работы до выхода сотрудника

Каждый третий работодатель (32%) не рассказывает кандидатам о сложных условиях работы на собеседовании. Об этом говорят результаты исследования «Русской Школы Управления» среди HR-специалистов и руководителей. Об этом CNews сообщили представители «Русской Школы Управления».

Что не рассказывают на собеседовании

Чаще всего кандидатов не предупреждают* о высокой нагрузке — 29%. Еще 20% умалчивают о дополнительных обязанностях, 19% — о сложном руководителе. Также кандидатам могут не рассказать: о конфликтах в коллективе — 17%; о небольших шансах на повышение — 16%; о переработках — 13% ; о работе в выходные — 12%; о высокой текучести персонала — 7%.

Даже если кандидат сам спрашивает о сложных моментах, ему не всегда отвечают прямо. Почти половина работодателей (47%) признаются, что уходят от неудобных вопросов. В результате человек может согласиться на работу, а уже после выхода узнать о высокой нагрузке, дополнительных задачах или неподходящем графике.

Работодатели понимают риски такого найма, но 60% признаются, что хотя бы раз нанимали сотрудника, понимая, что он быстро уволится. 40% никогда не принимали на работу человека, от которого ожидали скорого ухода.

«На собеседовании работодатель и кандидат находятся в неравном положении: компания знает о работе гораздо больше, чем человек, который только знакомится с вакансией. Часто за рамками разговора остаются условия, которые напрямую влияют на ежедневную работу: нагрузку, график, круг обязанностей, отношения в команде. Если кандидат узнает о таких вещах только после выхода, он может быстро разочароваться и уйти. В итоге проигрывают обе стороны: сотрудник тратит время на адаптацию, а компания снова возвращается к поиску человека на эту должность», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 1094 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

*Можно было выбрать несколько вариантов ответов.

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