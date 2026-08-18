Группа компаний «Нацпроектстрой» тиражирует практику КЭДО

Российский строительный холдинг активно внедряет кадровый электронный документооборот на базе экосистемы Directum HR Pro в дочерних компаниях. Проект дал измеримые результаты: время на основные HR-процессы сократилось в среднем на 70-80%, затраты на бумагу снизились на 35%. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Результаты внедрения

Время на оформление отпусков сократилось в среднем на 79-85%, перевода — на 68–79%, командировок — на 62-77%, привлечения к работе в выходной день — на 72–82%, оформления отгулов — на 82–86%, ознакомления с ЛНА — на 53%.

Снизились затраты на бумагу и расходные материалы — на 35%, хранение документов — на 20%, логистику — на 15%.

Уменьшилось число ошибок при работе с документами, повысилась управляемость процессов.

Проект стартовал в 2024 г. КЭДО уже работает в шести компаниях холдинга, внедряется в четырех крупных организациях, еще несколько компаний готовятся к внедрению.

Для трансформации кадровых процессов выбрали экосистему цифровых решений для комплексного управления персоналом Directum HR Pro. Создали единый типовой шаблон КЭДО ГК НПС для быстрого тиражирования во все дочерние общества. Настроили интеграцию с несколькими учетными системами «1С:Зарплата и управление персоналом», исключили двойной ввод данных.

Для вовлечения сотрудников разработали информационные материалы, провели обучение по модели передачи знаний, запустили серию круглых столов «НПС // Кадры в цифре». Сотрудники отмечают, что работа с документами стала быстрее и эффективнее.

До внедрения в холдинге не было единой платформы для КЭДО, кадровые процессы были разнородными, а ручная работа с бумагами отнимала много времени и создавала риски ошибок и потери документов.

В ближайших планах — подключить к КЭДО весь производственный персонал, включая вахтовиков, автоматизировать табель учета рабочего времени, интегрировать систему с рекрутинговой платформой «Поток» и онлайн-системой командировок «Тривио» и продолжить тиражирование на другие компании холдинга.