CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком Цифровизация
|

«ТрансТелеКом» и ТЛЦ «Белый Раст» заключили соглашение о сотрудничестве в области цифровых технологий для транспорта и логистики

Компания «ТрансТелеКом» и терминально-логистический центр «Белый Раст» подписали соглашение о сотрудничестве. Документ направлен на развитие долгосрочного взаимодействия в сфере информационных технологий и цифровой трансформации в сфере транспорта и логистики. Об этом CNews сообщил представитель «ТрансТелеКома».

Соглашение предполагает совместную работу по внедрению передовых технологических решений, включая интеллектуальные логистические сервисы, аналитику больших данных, искусственный интеллект, облачные вычисления и роботизированные логистические комплексы, вопросы защиты информации. Помимо этого, стороны договорились об обмене опытом и совместной апробации новых продуктов и подходов.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

«Сотрудничество с ТЛЦ «Белый Раст» – это возможность реализации комплексных высокотехнологичных решений на инфраструктуре современного многофункционального логистического центра. Компания «ТрансТелеКом» обладает многолетней отраслевой экспертизой в разработке и внедрении цифровых сервисов, мы хорошо понимаем специфику и потребности заказчиков в транспортно-логической сфере и нацелены на продуктивную и интересную совместную работу», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Лери Губкин.

«Для нас партнерство с компанией «ТрансТелеКом» – это возможность усилить свои экспертные позиции в цифровизации производственных процессов. Сочетание нашего инженерного опыта с передовыми ИТ-разработками партнера откроет новые перспективы для внедрения инноваций в управление процессами и обслуживание инфраструктуры», – отметил первый заместитель генерального директора ТЛЦ «Белый Раст» Александр Гончаревский.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

Создана система обнаружения БПЛА без радара

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще