CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Бизнес Инвестиции и M&A
|

Владелец ГК CorpSoft24 Константин Рензяев инвестировал в российского производителя решений в области кибербезопасности «Кодмастер»

Владелец и генеральный директор ГК CorpSoft24 Константин Рензяев инвестировал в ООО «Кодмастер» — российского разработчика и производителя решений в области информационной безопасности. Сделка позволит CorpSoft24 расширить собственные компетенции в сфере кибербезопасности, развить продуктовый портфель и усилить возможности по реализации комплексных проектов для крупных корпоративных заказчиков. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Информационная безопасность становится одной из ключевых задач для бизнеса на фоне роста числа и сложности кибератак, увеличения рисков для критической информационной инфраструктуры и появления новых угроз, связанных в том числе с развитием искусственного интеллекта. Для крупных компаний защита данных и ИТ-систем напрямую связана с устойчивостью производственных, финансовых и управленческих процессов.

«Кодмастер» специализируется на разработке программных и аппаратных средств защиты ИТ-инфраструктуры, анализе защищенности, выявлении уязвимостей, дефектов и архитектурных недостатков, а также решении сложных инженерных и аналитических задач в области информационной безопасности. В продуктовый портфель компании входит линейка высокопроизводительных межсетевых экранов нового поколения Mirada класса NGFW/UTM, предназначенных для защиты крупных корпоративных сетей, центров обработки данных, магистральных линий связи и высоконагруженных информационных систем.

CorpSoft24 заинтересовали собственная технологическая и производственная база «Кодмастера», зрелость его продуктовых решений и сильная экспертиза команды. Важным фактором также стали компетенции компании в области глубокого анализа программных и аппаратных систем, поиска сложных уязвимостей и исследования инцидентов информационной безопасности.

Сотрудничество с «Кодмастером» позволит CorpSoft24 развивать направление кибербезопасности сразу в нескольких ключевых сегментах.

В рамках облачного продуктового портфеля группа планирует расширять сервисы, связанные с защитой инфраструктуры и данных клиентов, анализом уязвимостей и повышением устойчивости облачных систем.

В проектах внедрения ERP-систем усиление ИБ-компетенций позволит глубже прорабатывать вопросы разграничения доступа, защиты персональных и коммерчески чувствительных данных, безопасности интеграций и контроля действий пользователей. Это особенно важно для крупных корпоративных систем, в которых сосредоточены финансовые, производственные, кадровые и управленческие данные компании.

Отдельным направлением станет развитие решений на стыке искусственного интеллекта и информационной безопасности. Речь идет о защите конфиденциальных данных при использовании ИИ, контроле их передачи во внешние сервисы, снижении рисков утечек, а также противодействии вредоносному применению технологий искусственного интеллекта.

Специалисты «Кодмастера» уже участвуют в повышении защищенности облачной инфраструктуры ГК CorpSoft24, а решения Mirada проходят пилотные испытания у клиентов компании. Инвестиция стала следующим этапом сотрудничества сторон.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

Полученные компетенции позволят CorpSoft24 шире подходить к реализации комплексных проектов, в которых автоматизация, инфраструктура, данные, облачные сервисы, искусственный интеллект и информационная безопасность рассматриваются как части единой архитектуры. Для корпоративного заказчика это означает возможность решать больше взаимосвязанных задач в рамках одного проекта и с единым контуром ответственности.

«CorpSoft24 давно и планомерно развивает компетенции в области информационной безопасности. Сегодня невозможно отдельно заниматься автоматизацией, облачной инфраструктурой или искусственным интеллектом и не учитывать вопросы защиты данных и систем. Особенно это касается крупных компаний, где любая уязвимость может повлиять не только на ИТ, но и на работу ключевых бизнес-процессов. В "Кодмастере” нас заинтересовали собственные продукты, производственная база и сильная команда, которая умеет решать сложные инженерные и аналитические задачи. Эта экспертиза хорошо дополняет наши текущие направления и позволит нам более комплексно работать с задачами корпоративных заказчиков», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор ГК CorpSoft24.

Инвестиции в российские технологические компании являются частью стратегии развития CorpSoft24. Группа рассматривает такие сделки не только как способ расширения продуктового портфеля, но и как возможность создавать среду для масштабирования перспективных разработок и команд.

CorpSoft24 готова рассматривать новые технологические проекты, обладающие собственной экспертизой, сильным продуктом и потенциалом для работы с крупным бизнесом. Группа может предоставить таким компаниям доступ к корпоративным заказчикам, интеграционным компетенциям, инфраструктуре продаж и опыту реализации крупных проектов.

Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера
Михаил Гилязов, «Скала^р» (группа Rubytech): Доверенные ПАК — это стратегия, а не вынужденная мера импортонезависимость

«Нас интересуют не инвестиции сами по себе, а сильные команды и технологии, которые можно развивать и масштабировать. У многих российских разработчиков есть хорошие продукты и глубокая экспертиза, но не всегда есть доступ к крупным заказчикам, ресурсы для роста и возможность встроиться в большие проекты. CorpSoft24 может стать для таких компаний платформой развития. Мы готовы рассматривать новые технологические сделки, если видим сильную команду, понятный продукт и реальную ценность для бизнеса», — сказал Константин Рензяев.

Ранее, в 2025 г., Константин Рензяев инвестировал в ООО «Атом» — разработчика full-stack-платформы для автоматизированной разработки квантовых регуляторов для робототехники.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Фонд основателей РБК потратит $2 млн на выкуп собственных акций

Цифровой мониторинг в горах Алтая: как Sarex помогает строить курорт «Манжерок»

Создана система обнаружения БПЛА без радара

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

РТК-ЦОД увеличивает инвестиции в масштабирование инфраструктуры «Облака КИИ»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Самые эргономичные подставки для ноутбуков в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор Digma Pro QLED 55": доступный QLED-телевизор для кино и игр

Какими личными данными ни в коем случае нельзя делиться с нейросетями

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще