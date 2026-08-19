Группа Rubytech запустила онлайн‑калькулятор для прозрачной оценки стоимости владения корпоративной ИТ‑инфраструктурой

Группа Rubytech, лидер российского рынка интегрированных высоконагруженных решений, представила калькулятор совокупной стоимости владения ИТ-инфраструктурой (Total Cost of Ownership — TCO). Новый инструмент дает наглядную оценку экономического эффекта от перехода на программно-аппаратные комплексы «Скала^р». Благодаря ему бизнес и госзаказчики увидят реальную выгоду, формирующуюся в течение всего жизненного цикла ИТ‑продукта (от внедрения до вывода из эксплуатации), и смогут сделать инвестиционный выбор при модернизации или полной замене ИТ‑ландшафта и переводе его на отечественные интегрированные ИТ-решения.

Для обоснования инвестиций предлагается использовать комплексную расчетную схему — ТЭО. Ключевым показателем в ней выступает TCO — совокупные затраты за жизненный цикл системы. Пользователю достаточно ввести в калькулятор базовые параметры: стоимость закупаемого ПАК, форму приобретения ПО (лицензия, подписка и т. д.), расчетный срок владения, рекомендуемый горизонт которого составляет пять лет, и период гарантийной поддержки. На основе этих данных система формирует отчет, демонстрирующий TCO по выбранному сценарию, размер потенциальной экономии в денежном и процентном выражении, а также объем средств, которые останутся в обороте компании и могут быть направлены на другие задачи цифровизации. Такой подход позволяет ИТ‑директорам и главам финансовых департаментов опираться на объективные расчеты при принятии решений.

На ИТ‑рынке существует устойчивое мнение, что самостоятельная сборка систем, в том числе и из импортных компонентов, — наиболее экономичный вариант для заказчиков. Однако анализ TCO показывает, что основу экономики ИТ-инфраструктуры составляют не затраты на ее отдельные элементы, а совокупные расходы за весь жизненный цикл.

При использовании ПАК «Скала^р» для построения инфраструктуры высоконагруженных систем итоговая выгода достигает 40%. Она формируется из двух ключевых факторов:

Налоговый эффект (25%) обеспечивается за счет включения программного-аппаратного комплекса «Скала^р» в реестр Минцифры. Государство позволяет учитывать в расходах сумму в два раза больше фактической стоимости. Это уменьшает налог на прибыль и дает прямую экономию от стоимости решения. Кроме того, применение повышающего коэффициента до 3 позволяет списать стоимость оборудования за 2-2,5 года вместо стандартных 5-7 лет. Это высвобождает ликвидность на этапе развертывания системы, работая как «беспроцентный кредит» от государства, который остается в обороте компании.

Эксплуатационная эффективность (15%). Вертикально-интегрированные решения значительно снижают расходы на внедрение и поддержку. ПАК «Скала^р» поставляется как единый преднастроенный блок, что исключает скрытые издержки на интеграцию и гарантирует высокую производительность с первого дня работы.

«Рынок ИТ-инфраструктуры в России перешел к фазе осознанного построения эффективных систем, где реальная экономика ИТ формируется не вокруг стартовой стоимости, а на совокупных затратах за весь жизненный цикл. Мы видим ощутимую разницу в затратах на эксплуатацию, когда инфраструктура собирается из разрозненных компонентов и когда используются интегрированные блоки, где совместимость обеспечена на стороне вендора. Калькулятор показывает, как налоговые преференции и снижение операционных расходов, включая налоговый эффект в 25% от использования ПАК «Скала^р», превращают отечественный ПАК в мощный финансовый рычаг. Это особенно актуально для финтеха, ретейла, нефтегазовой отрасли и энергетики, где масштаб ИТ-инфраструктуры напрямую влияет на маржинальность бизнеса», — отметил Виктор Урусов, руководитель «Скала^р» (Группа Rubytech).