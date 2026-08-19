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«Корпорация МСП»: искусственный интеллект стал самой востребованной темой обучения среди предпринимателей

Использование возможностей искусственного интеллекта для организации бизнес-процессов стало самой востребованной темой обучения среди предпринимателей. Такие данные приводит «Корпорация МСП» (Группа ВЭБ.РФ) по итогу анализа обучающих мероприятий среди представителей малого и среднего бизнеса в 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Корпорации МСП».

Следом за ИИ по популярности идет обучение маркетингу и продажам для повышения эффективности привлечения клиентов. В условиях платформизации и цифровизации экономики МСП стали чаще обращаться к оптимизации расходов и выстраиванию долгосрочных отношений с клиентом. Бизнес интересует, какие маркетинговые каналы съедают бюджет, где брать клиентов, если реклама исчерпала свой потенциал, как реализовать продажи в чатах, мессенджерах и социальных сетях.

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«Использование решений на базе ИИ позволяет существенно сократить издержки малого бизнеса, оптимизировать процессы и повысить производительность предприятий. Это в конечном счете отражается на прибыльности. Для максимально широкого внедрения технологий искусственного интеллекта в бизнес-процессы крайне важно, чтобы на рынке появлялось как можно больше доступных продуктов и коробочных решений в этой сфере. Это позволит предпринимателям внедрять максимально адаптированные под специфику малого бизнеса инструменты без существенной финансовой нагрузки. Мы на цифровой платформе МСП.РФ запустили специальный курс, где на практических примерах эксперты показывают, где и как можно использовать искусственный интеллект и какого эффекта можно добиться для решения бизнес-задач», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Помимо этого, предприниматели стали уделять больше внимания темам снижения рисков и соблюдения требований законодательства. Среди самых востребованных тем также — налоги и как проверить сайт на соблюдение требований закона.

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