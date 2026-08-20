«Авито Работа» и «Лаборатория Касперского»: 35% россиян связывают появление новых профессий с широким внедрением ИИ

Более трети работающих россиян (35%) считают, что активное внедрение искусственного интеллекта в разных сферах станет главным фактором появления новых профессий в ближайшие годы. «Авито Работа» и «Лаборатория Касперского» провели опрос среди 8000 работающих россиян. Исследование показало, как цифровизация и развитие искусственного интеллекта меняют представления о карьере и необходимых профессиональных навыках. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Появление новых специальностей участники опроса связывают с целым рядом долгосрочных трендов. Так, 28% респондентов убеждены, что новые профессии будут появляться благодаря развитию цифровой среды — метавселенных, VR/AR и платформенных экосистем. Еще 22% называют драйвером к появлению новых направлений доступное онлайн-образование и короткие форматы обучения. Столько же респондентов в числе причин указывают изменение потребительских привычек и рост спроса на персонализированные продукты и услуги.

При этом ценность профессий будущего будет определяться не только технологичностью. Почти треть респондентов (28%) полагают, что наиболее востребованными останутся специальности, приносящие обществу понятную пользу или помогающие решать сложные задачи на стыке науки и технологий. Еще 26% уверены, что преимущество получат специальности, дающие человеку больше свободы, независимости и гибкости. А 23% опрошенных считают перспективными направления, связанные с управлением крупными проектами и принятием значимых решений.

Меняются и требования к самим специалистам. Главными последствиями внедрения новых технологий в ближайшие годы респонденты называют необходимость осваивать новые цифровые навыки (22%), появление новых инструментов, программ и ИИ-сервисов (21%), а также автоматизацию рутинных и повторяющихся задач (20%). При этом 16% опрошенных подчеркивают, что одновременно вырастет ценность человеческих качеств: коммуникации, творчества, эмпатии и нестандартного мышления. Еще 13% респондентов ожидают, что специалистам необходимо будет сочетать глубокие профессиональные знания с компетенциями из смежных областей, а 10% готовятся к тому, что работа будет смещаться от выполнения задач к контролю результатов, аналитике и интерпретации данных.

В этих условиях главным навыком, который поможет строить карьеру, россияне называют адаптивность — способность быстро переучиваться и осваивать новые инструменты (19%). В число важнейших компетенций также вошли цифровая грамотность, включая основы кибербезопасности и безопасного использования ИИ (17%) и технологическая грамотность — понимание принципов работы искусственного интеллекта и автоматизации (17%). Для 15% опрошенных наиболее ценным навыком остается креативное мышление, для 11% — умение работать с данными, а 8% стратегически важным навыком называют узкую экспертную специализацию.

Сотрудники уже сейчас готовы передавать технологиям часть своих рабочих процессов. Чаще всего они готовы делегировать проверку документов, поиск ошибок и несоответствий (26%), сбор и первичную обработку информации (25%), а также проверку писем, ссылок и документов на предмет мошенничества (22%). Реже респонденты готовы передать алгоритмам подготовку типовых ответов на повторяющиеся запросы (18%), создание черновиков текстов, изображений, кода и презентаций (16%), подготовку отчетов (14%), планирование встреч и задач (14%) или первичную оценку различных ситуаций (14%), а также написание сценариев для мероприятий и рекламных роликов (11%).

«Треть работающих россиян уже сегодня связывают появление новых профессий с активным внедрением искусственного интеллекта. Это говорит о том, что рынок труда трансформируется. Ценность специалиста определяется не только профильными знаниями, но и готовностью быстро переучиваться. Не случайно адаптивность россияне назвали главным навыком для построения карьеры в ближайшие годы. Мы видим, что есть запрос на специалистов, которые умеют сочетать глубокую экспертизу с готовностью к постоянному обучению», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».

«Чтобы технологии приносили максимальную пользу, важно понимать, как они работают, какие задачи решают и какие риски несут. Срок актуальности навыков сегодня сокращается, в том числе из-за развития генеративных нейросетей, поэтому для сохранения экспертизы и снижения рисков важно постоянно учиться. Все большее значение приобретают инициативы, которые простым языком объясняют основы кибербезопасности и формируют ответственное отношение к цифровым технологиям: такие знания помогают людям осознанно принимать решения в цифровой среде. Компании также совершенствуют обучение сотрудников и инвестируют в их развитие. При этом использование ИИ без понимания рисков может стать источником утечки данных. Если же применять нейросети разумно, они могут быть эффективным помощником в профессиональной деятельности», — сказала Елена Михеева, директор управления по привлечению и развитию талантов в «Лаборатории Касперского».