Каждый пятый россиянин готов выносить трудовые споры на публику

8 из 10 россиян против публичных конфликтов с работодателями. В опросе сервиса по поиску работы и подбора персонала SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Сегодня 8% опрошенных считают однозначно допустимым выносить личные трудовые споры в соцсети, блоги или СМИ, еще 12% склоняются к этому («Иногда только так можно достучаться до недобросовестного начальства»; «Не вижу в этом ничего плохого, если целью не является травля, унижение и высмеивание участников спора»; «Ситуации бывают разные, это один из способов решения»).

54% респондентов категорически против любой публичности, а 26% скорее не одобряют такой подход («Это подрывает корпоративную этику»; «Конфликты надо решать внутри, а не превращать в шоу»).

Среди мужчин 27% допускают публичные разбирательства (14% — однозначно, 13% — скорее да), тогда как среди женщин таких только 14% (3 и 11% соответственно).

Опрошенные до 45 лет чаще готовы выносить трудовые споры в публичную плоскость (21—22%), чем те, кто старше (16%).

Среди обладателей среднего профессионального образования 27% поддерживают разбор конфликтов в соцсетях и СМИ (в том числе 17% — однозначно), тогда как среди выпускников вузов таких лишь 18% (однозначно за — 5%).

Среди респондентов с доходом от 150 тыс. руб. каждый четвертый считает публичность приемлемой (25%). Среди зарабатывающих до 100 тыс. руб. аналогичного мнения придерживается каждый пятый (20%).

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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 6-11 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.