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Производство и медицина — в топ-3 рейтинга перспективных для развития карьеры отраслей, на первом месте — по-прежнему ИT

ИT-сфера по-прежнему лидирует в качестве сферы с лучшими карьерными перспективами, однако ее популярность немного снижается, а других отраслей — растет. В открытом опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Каждый третий россиянин (35%) считает информационные технологии наиболее перспективной отраслью для роста в должности и уровне дохода, что ожидаемо, ведь выпускники топовых технических университетов в первые пять лет после окончания вуза зарабатывают в Москве более 290 тыс. руб. Однако в последнее время доля респондентов, разделяющих подобную точку зрения, становится несколько меньше (минус 4 процентных пункта за год и минус 7 п.п. за четыре года). Россияне стали чаще видеть перспективы роста и в других отраслях.

На втором месте — медицина и фармацевтика: 14% опрошенных видят главные карьерные возможности именно в этих отраслях (+2 п.п. за год). Замыкает тройку лидеров промышленность — потенциал различных отраслей производства очевиден 13% респондентов (+4 п.п.). При этом если раньше россияне в большей мере выделяли тяжелую промышленность (11% в 2022 г., этой сфере была отведена отдельная строка рейтинга), то сейчас наши соотечественники видят возможности в совершенно разных производственных отраслях — судостроении, химической, точной, лесной и легкой промышленности (13%), а у тяжелого машиностроения остался всего 1% голосов.

В топ-5 перспективных направлений также вошли строительство (10%, -3 п.п. за год) и нефтегазовая отрасль (9%). Логистику, торговлю и госслужбу назвали по 7%.

Женщины чаще мужчин считают наиболее привлекательными с точки зрения карьерного роста ИT (39 и 31% соответственно), медицину (18 и 11%), а также образование (7 и 3%). Мужчины же чаще делают ставку на нефтегазовую отрасль (12% против 7% среди россиянок), энергетику (7 и 2%) и силовые ведомства (6 и 1%).

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Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
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Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 393

Время проведения: 24 июля — 6 августа 2026 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет Размер выборки: 1600 респондентов.

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