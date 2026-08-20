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Российские ИТ-вендоры получили доступ к госзакупкам Вьетнама через механизм государственно-частного партнерства

Вьетнам создал правовые условия для участия иностранных технологических компаний в государственных проектах цифровой трансформации. Декрет 180/2025 о государственно-частном партнерстве предусматривает, что иностранные вендоры могут создавать совместные предприятия с вьетнамскими компаниями и получать доступ к госзакупкам в рамках программы Make in Vietnam. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Декрет 180 вступил в силу 1 июля 2025 г. (отдельные положения ст. 6, 19, 22 — с 1 октября 2025 г.) и реализует Резолюцию № 193/2025/QH15. Для иностранного вендора в нем важна конкретика по правам на интеллектуальную собственность, разделению выручки и доступу к данным. Документ распространяется в том числе на иностранные организации в НИОКР и цифровой трансформации.

Ключевое условие — локализация производства или совместная разработка с вьетнамскими партнерами. При выполнении этого требования компании получают преференции при участии в государственных тендерах, а также доступ к кредитному пакету объемом $19,2 млрд.

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На текущий момент российские компании уже имеют опыт работы во Вьетнаме в разных сегментах. Вьетнамский рынок промышленной цифровизации оценивается в $119,34 млрд по итогам 2025 г. с прогнозом роста до $194,57 млрд к 2031 г.

«Государственно-частное партнерство теперь разрешено в разных высокотехнологичных секторах публичных инвестиций. Прежнее требование к минимальному капиталу проекта снято, а Закон № 90/2025/QH15 ввел ускоренную процедуру для иностранных инвесторов в стратегических технологиях. Вьетнам выбрал прагматичную модель: стимулирование локализации через доступ к госзаказу. Для российских вендоров это означает необходимость поиска локальных партнеров и готовности к трансферу технологий», — сказал Иван Горковенко, региональный директор по Юго-Восточной Азии ГК Softline.

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