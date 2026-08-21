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Компенсационные пакеты второго полугодия 2026: россияне все больше заинтересованы в полисах ДМС за счет компании

Количество россиян, желающих иметь в компенсационных пакетах полис ДМС за счет работодателя, растет, а компаний, которые его предоставляют, во втором полугодии меньше. В опросах SuperJob приняли участие 3 тыс. экономически активных граждан и представители 1 тыс. предприятий и организаций из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В топ-3 наиболее желанных россиянами составляющих системы C&B вошли ДМС (48%), обучение за счет компании (30%) и компенсация аренды жилья (25%). Если бы сотрудники сами формировали свой компенсационный пакет, то 22% включили бы в него компенсацию питания, 19% — доплаты к отпуску, 18% — матпомощь, по 17% — оплату спортклуба или льготные путевки, 16% — оплату проезда в общественном транспорте, 15% — льготную ипотеку, 14% — дополнительные дни отпуска. Каждый девятый хотел бы иметь возможность взять беспроцентную ссуду в своей компании (11%), каждый одиннадцатый — добираться на работу на служебном транспорте (9%). Оплата мобильной связи и интернета нужна 7%. Подарки к праздникам и корпоративы потеряли актуальность — их выбрали бы лишь по 1% (против 6 и 4% в апреле соответственно). Обучение тоже чуть потеряло популярность (минус 5 процентных пунктов). Вырос интерес к льготным путевкам (с 13 до 17%) и оплате проезда (с 12 до 16%).

Женщины чаще мужчин выбирают ДМС (57 и 39% соответственно), спорт (24 и 10%) и путевки (22 и 12%). Мужчины — компенсацию на питание (25% против 19% среди россиянок), аренду жилья (29 и 22%) и беспроцентные ссуды (13 и 9%).

Молодежь до 35 лет больше ценит обучение (41%) и льготное кредитование (18%), компенсацию аренды жилья (29%). Респонденты 35—45 лет чаще запрашивают путевки (27%) и проездные (22%). Опрошенные старше 45 лет — ссуды (20%), допотпуска (20%) и матпомощь (22%).

Среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей чаще востребована матпомощь (27%) и компенсация услуг связи (14%). У опрошенных с зарплатой в 100—150 тыс. в приоритете — путевки (32%) и проездные (31%). Респонденты с доходом от 150 тыс. чаще зарабатывающих меньше хотят видеть в своих компенсационных пакетах ДМС (53%), аренду (30%) и фитнес (7%).

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Среди россиян с высшим образованием ДМС выбирают 50%, а со средним профессиональным — 57%. Обладатели «вышки» чаще мечтают о доплатах к отпуску (20% против 9% соответственно) и допднях отдыха (17 и 9%), а выпускники колледжей и техникумов — об оплате питания (31% против 23% среди имюещих в/о), компенсации аренды жилья (34% против 20%) и льготной ипотеке (24 и 15%).

Что же предлагают работодатели? Чаще всего — обучение (59%, а в прошлом квартале было 56%), корпоративы (54%, было 49%), подарки (46%, было 49%), матпомощь (41%, было 44%) и ДМС — (22%, было 26%). Компании стали чаще предоставлять служебный транспорт (с 21% до 27%), оплату проезда (с 8% до 12%), но урезали оплату спортклубов — (5%, а было 14%) и предоставление консультаций юристов, финансистов, психологов (7%, а было 11%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 551. Время проведения: 16—31 июля 2026 г. Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет. Размер выборки: 3 тыс. респондентов.

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