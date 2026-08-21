CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

МТС подтвердила соответствие комплаенс-менеджмента международным стандартам

МТС сообщила об успешном прохождении ресертификационного аудита системы комплаенс-менеджмента на соответствие международному стандарту ISO 37301:2021. По итогам проверки более 20 подразделений МТС аудиторы высоко оценили комплаенс-функции и практики компании.

Область сертификации охватывает этику ведения бизнеса и противодействие коррупции, соблюдение антимонопольного законодательства, защиту персональных данных и инсайдерской информации, противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма, а также охрану труда, соблюдение прав человека на рабочем месте, экологию и защиту интеллектуальной собственности.

По оценке аудиторов, МТС демонстрирует стабильный рост комплаенс-культуры: в 2025 году индекс, характеризующий этот показатель, достиг 89% – на 3 процентных пункта выше уровня 2024 года. Обучение по программам комплаенс прошли более 27 тыс. – 97% сотрудников головного офиса и филиалов. В 2025 году подразделение по деловой этике и комплаенс рассмотрело 196 инцидентов и на их основе разработало меры по улучшению внутренней среды и профилактике повторных нарушений.

МТС также распространяет требования системы комплаенс-менеджмента на дочерние общества, не входящие в периметр официальной сертификации. В результате формируется единое комплаенс-пространство по всей группе МТС, что было признано экспертами по сертификации хорошей практикой. Аудиторы также высоко оценили игровой формат обучения по вопросам многообразия, равенства и инклюзивности, который прошли более пяти тысяч сотрудников, а также высокий уровень автоматизации закупочных и комплаенс-процессов.

Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании
Максим Радюков, ИТ-директор «Циана»: Мы создали единый контур генеративного ИИ для всей компании цифровизация

«Результаты ресертификационного аудита подтверждают соответствие системы комплаенс-менеджмента МТС лучшим международным практикам и стандартам как работающего на практике инструмента управления рисками. МТС развивает комплаенс-культуру, повышает вовлеченность сотрудников и результативность программы на всех уровнях. Будем и дальше повышать скорость и качество комплаенс-сервиса для внутреннего клиента, усиливать риск-ориентированный подход и цифровизацию комплаенс-процессов, включая инструменты на основе ИИ», – отметил директор департамента деловой этики и комплаенс МТС Руслан Якимов.

Весной 2026 г. МТС также подтвердила соответствие системы антикоррупционного комплаенса стандарту ISO 37001:2021 «Системы менеджмента противодействия коррупции».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какие этапы подготовки отчетности можно ускорить за счет автоматизации

VK на тропе войны. С Apple через суд сдерут сотни миллионов за удаление «Вконтакте» и «Макса» с iPhone

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

ФСБ арестовала восемь человек за попытку атаковать 35 FPV-дронами предприятие под Москвой

Почему так мало платите? Власти устроили ИТ-компаниям проверку налоговых льгот

Власти потратят 8 миллиардов на создание единой платформы для всей госстатистики

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Лучшие инверторные кондиционеры в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще