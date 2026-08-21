«Сбер» и «Работа.ру» запустили цифровую платформу для найма иностранных сотрудников

«Сбер» совместно с сервисом «Работа.ру» запустил цифровую платформу для найма иностранных сотрудников. Решение объединяет работодателей, зарубежных рекрутинговых партнёров и российские организации, сопровождающие оформление и переезд работников, в едином цифровом пространстве. Об этом CNews сообщил представитель сервиса «Работа.ру».

В личном кабинете работодатели могут создавать заявки на подбор персонала, указывать требования к кандидатам и отслеживать статус исполнения. В системе доступны анкеты, документы, фотографии и видеоматериалы соискателей, а также информация о ходе работы по каждому кандидату.

Для разных участников предусмотрены отдельные защищённые личные кабинеты. Зарубежные партнёры проводят поиск и подбор кандидатов и загружают необходимые материалы. Российские — отвечают за юридическое сопровождение, подготовку документов и взаимодействие с работодателями.

Платформа также автоматизирует документооборот. В ней можно формировать документы по готовым шаблонам, в том числе приглашения и гарантийные письма от работодателя, уведомления о прибытии иностранных граждан, заявления на получение разрешения на работу и СНИЛС.

Вячеслав Бондаренко, директор дирекции корпоративного развития Сбербанка, генеральный директор сервиса «Работа.ру», сказал: «Системный наём работников из Индии — это стратегический ответ на хронический дефицит кадров. В отличие от локального рынка, где высокая текучесть стала нормой, индийские специалисты привлекаются на долгосрочной основе — от года и более. Это позволяет компаниям не просто закрывать вакансии здесь и сейчас, а надёжно укомплектовать штат на продолжительный срок, исключив постоянный поиск замены и операционные срывы. Более 85% работников продлевают контракты, что даёт бизнесу стабильность и предсказуемость. Запуск цифровой платформы выводит международный рекрутинг на новый уровень. Благодаря единой системе работодатели получают возможность контролировать весь жизненный цикл найма иностранных специалистов — от подачи заявки и отбора кандидатов до оформления документов, переезда и дальнейшей адаптации сотрудников — в одном цифровом сервисе».