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Компания «Синимекс» получила международный сертификат в области ИБ

Компания «Синимекс» объявила о получении сертификата соответствия системы менеджмента требованиям международного стандарта ИСО/МЭК 27001:2022. Сертификация подтверждает соответствие системы менеджмента компании требованиям в области информационной безопасности при разработке, внедрении и интеграции корпоративных ИТ-систем и программных решений, автоматизации бизнес-процессов и обработке данных.

Сертификат выдан TÜV Austria Standards & Compliance по итогам процедуры сертификации.

ИСО/МЭК 27001:2022 — международный стандарт, устанавливающий требования к системе менеджмента информационной безопасности. Его применение позволяет выстраивать системный подход к управлению информационными рисками, защите информации и постоянному совершенствованию соответствующих процессов.

Для компании «Синимекс» получение сертификата стало подтверждением соответствия применяемой системы менеджмента требованиям стандарта и дополнительной основой для развития сотрудничества с заказчиками и партнерами.

Соответствие требованиям в области информационной безопасности особенно важно для компаний, работающих с корпоративными данными и участвующих в международных проектах. Для экспортно-ориентированных организаций наличие сертифицированной системы менеджмента информационной безопасности может стать дополнительным условием выхода на новые рынки, в том числе в странах Азии, а также участия в международных проектах и сотрудничества с крупными заказчиками и партнерами.

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Сертификация также может учитываться при оценке ИТ-поставщиков и проведении закупочных процедур, в которых предъявляются требования к защите информации и управлению информационными рисками. Выстроенная система менеджмента информационной безопасности позволяет компании последовательно управлять рисками, связанными с обработкой информации, и повышать устойчивость бизнес-процессов к операционным и экономическим рискам.

«Критерии информационной безопасности – неотъемлемая часть обсуждения при подготовке ИТ-проектов. Наличие сертификата ИСО/МЭК 27001:2022 позволяет нам соответствовать таким запросам заказчиков и предоставлять подтверждение соответствия самым высоким установленным требованиям уже на этапе переговоров. Это особенно актуально при работе с крупным международными компаниями и партнерами», — отметил Евгений Маслов, менеджер по работе с клиентами компании «Синимекс».

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