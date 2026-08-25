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ООО «Цифровые Инженерные Системы» объявляет о создании новой холдинговой компании

Компания «ООО «Цифровые Инженерные Системы», (сокр. ООО «ЦИС»), специализирующаяся на разработке суверенных инновационных инженерных программных продуктов для проектирования и производства и прикладных систем для генеративного проектирования на основе ИИ, объявила о создании холдинга, в состав которого вошли пять дочерних компаний, раннее входивших в АО «Моделирование и цифровые двойники». Об этом CNews сообщили представители ООО «Цифровые Инженерные Системы».

Стратегическая цель ООО «ЦИС» — сформировать экосистему инновационных инженерных ИТ-решений, полностью адаптированных под российские отраслевые стандарты и требования к информационной безопасности. Все продукты холдинга проектируются как суверенные: с учетом локализации данных, совместимости с отечественными CAD/CAE/PLM-системами и возможности интеграции в существующие производственные контуры предприятий. Дочерние компании выстроены по принципу специализации.

Компания ООО «УМКАаддитех» специализируется в области повышения эффективности производственных процессов и управления данными, включая аддитивное производство и разработку инновационных технологий и продуктов с ИИ в области материаловедения и прикладных ИИ-ассистентов для генеративного проектирования. Компания разрабатывает и внедряет систему «УМКАМатериалы»® для управления данными свойств материалов, интегрируя систему с российскими CAD/CAE/PLM-продуктами, и полностью замещает иностранное ПО в этом сегменте. «УМКАсинтекс»® –еще один продукт компании для работы с ИИ, включая аналитические, прогнозные, генеративные и другие модели.

ООО «ГранумСолюшенс» и ООО «СмартГранум» развивают экосистему Granum™ – комплекс инновационных решений для полного цикла: от лабораторного исследования свойств сыпучих материалов GranumLab™ до компьютерного моделирования, создания цифровых двойников и систем поддержки принятия решений для оптимизации технологических процессов. Команды имеют значительный опыт выполнения инженерных мультифизичных расчетов, разрабатывают и внедряют суверенное ПО для моделирования сыпучих сред GranumFlow® и SmartGranum® для создания цифровых двойников производственных линий и систем поддержки принятия решений для оптимизации технологических процессов, создания цифровых моделей и внедрения решений для предприятий горнометаллургической отрасли и ТЭК.

ООО «Нейроинженер» — инновационная ИТ-компания, разрабатывающая единую программную платформу для генеративного проектирования «Нейроинженер», применяемую на всех этапах жизненного цикла разработки изделия от проектирования до изготовления и эксплуатации. Продукт объединяет глубокую техническую экспертизу и технологии искусственного интеллекта и создается командой профессионалов с обширным инженерным опытом и отраслевыми компетенциями в проектировании, численном моделировании физических процессов, и специалистами в области ИИ. Ключевое преимущество платформы «Нейроинженер» – собственная обученная модель нейросети «ГенИИус LLM» с разработанным RAG и суверенные инженерные базы данных, знаний и методов проектирования, численного моделирования и технологической подготовки производства.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

Центр инженерно-физических расчетов и анализа (АО «Цифра») — консалтинговая компания, специализирующаяся на компьютерном моделировании физических процессов и выполнении сложных инженерных расчетов промышленного оборудования, систем, зданий и сооружений. Помимо расчетного сопровождения проектирования, компания ведет собственную разработку инженерного программного обеспечения, адаптированного под актуальные задачи промышленных предприятий. АО «Цифра» обладает полным пакетом лицензий и разрешительной документации, включая допуск СРО к проектированию особо опасных и технически сложных объектов, а также лицензии Ростехнадзора на проектирование оборудования блоков атомных станций. С 2015 г. компания реализовала свыше 250 проектов по расчетному обоснованию решений, направленных на повышение надежности и безопасности эксплуатации оборудования объектов атомной энергетики, нефтегазового комплекса, машиностроения и промышленного строительства. В 2026 г. АО «Цифра» вошла в состав холдинга ООО «ЦИС».

Такая структура холдинга ООО «ЦИС» позволяет гибко масштабировать разработки, оперативно реагировать на запросы разных сегментов рынка и обеспечивать сквозное сопровождение продукта — от идеи до промышленной эксплуатации. Создание холдинга знаменует переход от точечных ИТ-решений к комплексному подходу в цифровизации инженерной деятельности: ООО «ЦИС» ставит перед собой задачу не просто предлагать отдельные инструменты, а формировать новый стандарт инженерного проектирования в России, где ИИ становится надежным помощником инженера, усиливая его техническую экспертизу, а не подменяя ее. В ООО «ЦИС» и ее дочерние компании пришли ведущие команды разработчиков, прикладные инженеры и эксперты в области автоматизированного проектирования и математического моделирования, инженеры и специалисты в области технологий искусственного интеллекта, опытные руководители проектов и профессиональный менеджмент. Объединение компетенций позволит комплексно закрывать задачи проектных организаций и промышленных предприятий: от поиска оптимальных проектных решений до технологической подготовки производства с помощью методов генеративного проектирования и ИИ.

«Создание холдинга «Цифровые Инженерные Системы» – это ответ на растущий запрос промышленности на быстрые, точные и эффективные суверенные инженерные решения. Мы делаем ставку на синергию глубокой технической экспертизы в различных инженерных дисциплинах и современных генеративных методов: инженер задает цели и ограничения, а система предлагает множество технически реализуемых вариантов, из которых специалист выбирает оптимальный, — сказал Локтев Валерий, генеральный директор и соучредитель ООО «ЦИС». – Холдинг ориентирован на поддержку импортозамещения в сегменте инженерного ПО для проектирования и производства, а также на экспорт продуктов и технологических решений в дружественные юрисдикции. Уже сейчас ведется пилотирование продуктов на площадках ключевых индустриальных заказчиков».

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