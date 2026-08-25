YADRO помогает готовить новое поколение инженеров в рамках программы IT CAMP

Образовательная программа молодых ИТ-специалистов и студентов ИТ-направлений прошла в Москве на базе НИТУ МИСИС при поддержке компании «Газпром нефть». Компания YADRO выступила партнером проекта: инженеры стали преподавателями и наставниками для будущих профессионалов отрасли.

В этом году заявки на участие подали студенты 60 российских университетов и молодые сотрудники 13 компаний. Отбор прошли более 130 участников в возрасте от 18 до 27 лет.

Образовательная программа началась с месяца онлайн-лекции от ИТ-экспертов и завершилась двухнедельным очным интенсивом. Участники работали в командах над реальными бизнес-кейсами. По итогам рассмотрения проектов авторы лучших решений вошли в кадровый резерв ведущих ИТ-компаний.

На протяжении очного интенсива в НИТУ МИСИС специалисты YADRO знакомили участников с продуктами компании, давали рекомендации по решению практических вопросов и созданию портфолио, проводили мастер-классы и карьерные консультации. С лекциями выступили Дмитрий Кишко, руководитель команды функциональной верификации систем на кристалле, и Алена Меркушева, старший менеджер программ отдела управления программами разработки продуктов YADRO.

«Одна из сильных сторон программы — участие в решении практических бизнес-кейсов от технологический компаний. Это важный опыт, который участники смогут использовать и в своей дальнейшей работе. Отмечу также, что IT CAMP отличается широкой географией: в программе участвуют ребята из разных вузов, компаний и регионов России, а обмен взглядами и мнениями помогает расширить кругозор и увидеть новые возможности для развития. Мы рады познакомиться с юными талантами и всегда готовы помочь сделать первые шаги в профессии», — отмечает Дмитрий Кишко, руководитель команды функциональной верификации систем на кристалле YADRO.

Образовательная программа IT CAMP объединила 8 треков: искусственный интеллект, кибербезопасность, разработка ПО и программирование, ИТ-архитектура, ИТ-инфраструктура, бизнес-анализ, продуктовый подход, менеджмент и экономика. Решения бизнес-кейсов и практических задач от экспертов помогли оценить компетенции участников, познакомиться с требованиями отрасли, дополнить академическую подготовку и определить направления, в которых стоит развивать профессиональные навыки.

IT CAMP — первая мультивендорная всероссийская образовательная программа, которая проходит ежегодно с 2021 года. Проект запущен при инициативе компании «Газпром нефть» и реализуется при участии профессионального сообщества «Образовательная лига вендоров». Основные цели программы — подготовка высококвалифицированных ИТ-специалистов, популяризация российских ИТ-продуктов и повышения конкурентоспособности национальной ИТ-отрасли. За прошедшие пять лет в проекте приняли участие более 440 студентов технических направлений и молодых ИТ-специалистов.