CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

ICL Services проведет бесплатную диагностику готовности к внедрению ИИ

Продуктово-сервисная компания ICL Services запустила предложение для корпоративных заказчиков, которое позволяет оценить уровень готовности компании к применению искусственного интеллекта, выявить бизнес-процессы, где ИИ сможет дать реальный результат, и сформировать приоритетные направления для дальнейшей проработки. Такой подход помогает снизить риск инвестиций в пилотные проекты и понять, с каких задач целесообразно начинать внедрение ИИ. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках диагностики эксперты ICL Services знакомятся с особенностями компании, текущими задачами и подходами к использованию ИИ, проводят рабочие встречи с ключевыми представителями компании и оценивают текущий уровень зрелости применения технологий. Затем совместно определяются потенциальные сценарии использования ИИ. Диагностика занимает две-три недели и не предполагает длительного аудита всех подразделений и бизнес-процессов.

<p>Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком</p>
Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

По итогам формируется понимание, где внедрение ИИ может дать наибольший эффект, приоритизированный перечень перспективных инициатив, независимая экспертная оценка текущего уровня зрелости применения ИИ и рекомендации по дальнейшим шагам. Для компаний, которые уже определили направления применения искусственного интеллекта, ICL Services также предлагает бесплатную разработку стратегии и дорожной карты ИИ-трансформации с расчетом стоимости.

Бесплатная экспресс-диагностика готовности бизнеса к внедрению ИИ доступна до 30 сентября 2026 г. Предложение ориентировано на средние и крупные компании, госкорпорации и бюджетные организации с высокой сложностью ИТ-инфраструктуры. Оставить заявку можно на сайте ICL Services.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем бизнесу HR-экосистема с супераппом

Доходы МТС от телекома и медиа растут, а от финтеха и рекламы падают

Google меняет правила установки Android-приложений. Что делать?

Продолжается прием заявок на ежегодную премию CNews AI Awards 2026

Бигтех в каске: зачем промышленной компании искусственный интеллект

Visa в России в глубоком минусе — убыток на сотни миллионов рублей

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны для школьников в 2026 году: хиты продаж

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще