ICL Services проведет бесплатную диагностику готовности к внедрению ИИ

Продуктово-сервисная компания ICL Services запустила предложение для корпоративных заказчиков, которое позволяет оценить уровень готовности компании к применению искусственного интеллекта, выявить бизнес-процессы, где ИИ сможет дать реальный результат, и сформировать приоритетные направления для дальнейшей проработки. Такой подход помогает снизить риск инвестиций в пилотные проекты и понять, с каких задач целесообразно начинать внедрение ИИ. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

В рамках диагностики эксперты ICL Services знакомятся с особенностями компании, текущими задачами и подходами к использованию ИИ, проводят рабочие встречи с ключевыми представителями компании и оценивают текущий уровень зрелости применения технологий. Затем совместно определяются потенциальные сценарии использования ИИ. Диагностика занимает две-три недели и не предполагает длительного аудита всех подразделений и бизнес-процессов.

По итогам формируется понимание, где внедрение ИИ может дать наибольший эффект, приоритизированный перечень перспективных инициатив, независимая экспертная оценка текущего уровня зрелости применения ИИ и рекомендации по дальнейшим шагам. Для компаний, которые уже определили направления применения искусственного интеллекта, ICL Services также предлагает бесплатную разработку стратегии и дорожной карты ИИ-трансформации с расчетом стоимости.

Бесплатная экспресс-диагностика готовности бизнеса к внедрению ИИ доступна до 30 сентября 2026 г. Предложение ориентировано на средние и крупные компании, госкорпорации и бюджетные организации с высокой сложностью ИТ-инфраструктуры. Оставить заявку можно на сайте ICL Services.