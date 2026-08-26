Исследование «Банки.ру» и hh.ru: каждый второй россиянин инвестирует или планирует начать

Аналитики финансового маркетплейса «Банки.ру» и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе совместного исследования выяснили, как россияне относятся к инвестициям, какую часть дохода готовы направлять на вложения и какие финансовые цели ставят перед собой. Опрос показал, что 48% респондентов не инвестируют, однако 36% планируют начать. Об этом CNews сообщил представитель hh.ru.

Согласно результатам опроса, доля тех, кто использует этот финансовый инструмент, зависит от уровня дохода. Среди респондентов с заработком до 70 тыс. руб. инвестируют только 10%. В группе с заработком 71–100 тыс. руб. доля кратно увеличивается до 18%, а среди получающих 101–150 тыс. руб. — до 20%.

Наиболее заметный рост интереса к инвестициям начинается при доходе выше 150 тыс. руб. Среди респондентов, зарабатывающих 151–250 тыс. руб. в месяц, инвестируют уже 32%, с поступлениями в 251–350 тыс. руб. — 35%. В самой высокодоходной группе (свыше 351 тыс. руб. в месяц) показатель достигает 42%.

Различия заметны и между профессиональными сферами. Среди крупных отраслевых групп чаще всего инвестируют специалисты в сфере финансов, банков и страхования — 36% от всей доли, энергетики и нефтегазовой отрасли — 35%, ИТ и телекома — 30%. В строительстве и недвижимости этот показатель составляет 21%, в транспортной отрасли и производстве — по 18%. Для сравнения, среди работников торговли выявлено только 16% инвесторов, а в образовании и науке — 7%.

Даже среди тех, кто уже покупает акции и облигации, большинство предпочитает не направлять на вложения значительную часть ежемесячного дохода. 41% инвесторов вкладывают менее 10% заработка, еще 32% — от 10% до 20%. Это может говорить о том, что большинство придерживаются более консервативной стратегии и предпочитают сохранять основную часть дохода в ликвидной форме.

Только 6% направляют на инвестиции больше половины заработной платы. При этом именно в самой высокодоходной группе (свыше 351 тыс. руб. в месяц) фиксируется наиболее высокая доля активных инвесторов (более 50% дохода), что заметно выделяет эту категорию на фоне остальных.

Различается и подход к управлению портфелем. Согласно результатам, 45% опрошенных следуют заранее определенной стратегии, еще 37% имеют общие ориентиры, но действуют без четкого плана, а почти каждый пятый (18%) принимает решения ситуативно.

Чаще всего россияне инвестируют ради создания дополнительного дохода — эту цель назвали 52% опрошенных. 48% стремятся увеличить свой капитал. Еще 33% видят в инвестициях способ защитить накопления от инфляции, а 28% — возможность сформировать финансовый резерв, например, на пенсию или на случай кризиса. Приоритеты при этом различаются в зависимости от уровня заработка. Среди инвесторов с заработком 101–150 тыс. руб. особенно заметен интерес к пассивному доходу, а диапазон 151–250 тыс. руб. оказался наиболее располагающим к наращиванию капитала: в этой группе такую цель называли чаще, чем респонденты с другим уровнем дохода.

Отличается мотивация и в разных профессиональных сферах. Среди специалистов производства и промышленности 62% стремятся создать источник пассивного дохода. В транспортной отрасли эту цель назвали 64%, а увеличение капитала — 55%. Особенно выделяются представители сферы HoReCa: 63% из них инвестируют с целью сформировать финансовый резерв на пенсию или на случай кризиса. Это самый высокий показатель не только внутри самой отрасли, но и среди всех профессиональных групп по данной цели.