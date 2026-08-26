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В России утвердят условия запуска 5G

Операторы связи «большой четверки» смогут разворачивать сети пятого поколения на существующих базовых станциях и выделенных им ранее частотах и получат новые полосы в диапазоне 4630-4990 МГц. Минцифры подготовило такое предложение для Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) после обсуждения с операторами и ведомствами. Его планируется рассмотреть на ближайшем заседании ГКРЧ. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Принцип технологической нейтральности

Операторы связи смогут использовать для сетей 5G уже имеющиеся у них диапазоны, которые ранее были выделены под стандарт LTE (4G), и установленное на сети до 1 сентября 2026 года действующее иностранное оборудование. Это позволит запустить 5G в самое ближайшее время.

Новые радиочастоты

Распределение полос частот в диапазоне 4,63–4,99 ГГц позволит операторам связи разворачивать высокопроизводительные сети и создавать новые сервисы, в том числе для применения в промышленности.

Начиная с 2027 г. предусмотрен поэтапный переход на российские базовые станции, он должен быть завершён до конца 2031 г.

Когда и где появятся услуги 5G

В соответствии с проектом решения ГКРЧ, услуги 5G должны быть запущены в городах с населением более 1 млн человек не позднее 31 декабря 2027 г.

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Затем покрытие будет развернуто в диапазоне 4,63-4,99 ГГц в самых популярных локациях городов-миллионников поэтапно до 2031 г.

Преимущества 5G

Технология обеспечивает более высокую скорость передачи данных, меньшую задержку, а также увеличенную пропускную способность сети. Кроме прочего, развитие сетей связи пятого поколения в России будет стимулировать производство отечественного телеком-оборудования.

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