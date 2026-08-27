Больше половины работодателей приукрашивают вакансии. 72% теряют новичков в первые три месяца

Каждый второй руководитель или специалист по подбору персонала признался: чтобы закрыть вакансию, приходится делать ее описание привлекательнее, чем есть на самом деле. Итог — сотрудники, которые увольняются, едва освоившись на месте. Это показал опрос «Русской Школы Управления» (РШУ).

56% признались, что приукрашивают вакансии

На вопрос, приходилось ли им делать описание вакансии привлекательнее реальности, только 44% опрошенных ответили «нет». Остальные признались: 47% — да, иногда; 9% — да, регулярно. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

То есть больше половины людей, которые нанимают персонал, они понимают: то, что они пишут в вакансии, и то, что происходит в компании на самом деле, — это две разные истории.

Что приукрашивают чаще всего*

Список того, что улучшают перед публикацией вакансии, во многом совпадает со списком главных опасений кандидата: 27% — интересные задачи (на деле — рутина); 19% — карьерный рост (которого может не быть); 19% — корпоративную культуру; 17% — баланс работы и личной жизни; 16% — размер зарплаты или дохода; 12% — возможности обучения; 9% — график работы.

Итог: сотрудник уходит в первые три месяца

На вопрос, случалось ли, что новый сотрудник увольнялся в первые три месяца из-за несовпадения ожиданий и реальности, положительно ответили 72% опрошенных: 61% — да, но редко; 11% — да, часто.

Только 28% никогда не сталкивались с такой ситуацией. Для остальных знакомство с новым сотрудником регулярно заканчивается его увольнением — причем инициатором чаще выступает не компания, а сам человек, который понял, что реальные условия работы отличаются от обещанных.

Из-за чего уходят чаще всего

Главная причина — нагрузка. Почти половина увольнений в первые месяцы происходит потому, что человеку описали одну работу, а он получил другую — с другим объемом задач, другим темпом и другими правилами.

По словам работодателей, самые частые причины:* 46% — нагрузка; 22% — зарплата; 18% — обязанности; 17% — график работы; 15% — руководитель; 15% — атмосфера в коллективе; 7% — переработки.

«Каждое такое увольнение — это не просто неприятность для отдела персонала. Это заново запущенный процесс подбора, потерянное время руководителя на обучение нового сотрудника, ущерб репутации компании на рынке труда и упущенная выгода от вакансии, которая все это время остается незакрытой. Компания, которая не оправдывает ожиданий кандидатов, по сути, платит за наем несколько раз — за каждого сотрудника, который быстро уволился», — сказала Анастасия Боровская, директор «Русской Школы Управления».

В исследовании приняли участие 1094 человека: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

*Можно было выбрать несколько вариантов ответов.