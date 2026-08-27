ESM-контур «Столото»: HR, АХО, финансовый контроль и документооборот в единой среде на ELMA365

Оператор государственных лотерей в России «Столото» автоматизировал HR-процессы и внутренние согласования на платформе ELMA365. Особенность проекта — полное отсутствие внешних интеграторов: внедрение велось силами собственной команды, которая за три года выросла из одного специалиста в полноценный центр компетенций. Об этом CNews сообщили представители ELMA365.

До 2021 г. ключевые внутренние процессы компании — прежде всего согласования — шли в разрозненных системах и почте. Единых сквозных маршрутов не было, заявки терялись, статусы отследить было сложно. Стратегической целью стало создание единой среды с прозрачными маршрутами и управляемыми правилами согласования. При выборе платформы компания ориентировалась на три критерия: полноценная BPMS с нотацией BPMN, возможности Low-code и no-code разработки, а также накопленный опыт команды на предыдущих версиях платформы.

На ELMA365 развернута экосистема внутренних процессов: HR-контуры, финансовый контроль, документооборот, командировки, обучение персонала, организация рабочего места и «Банк идей» — инструмент для сбора предложений сотрудников. Платформа интегрирована с AD, «1С», Potok, iSpring, базами данных MS SQL и PostgreSQL, Jira, собственными API-модулями и бэкофисным мобильным приложением. Команда реализовала собственные доработки: виджеты визуализации, отображение маршрута заявки, диаграмму Ганта и сервисные модули для улучшения пользовательского опыта.

«Опыт работы с предыдущими версиями платформы, гибкость Low-code и возможность строить полноценные BPMN-процессы позволили нам развивать ELMA365 самостоятельно и постепенно вырасти из одного специалиста в полноценный внутренний центр экспертизы, который сегодня является оркестратором процессов HR, АХО, УФК, внутреннего документооборота», — сказал Роман Пронин, руководитель управления по автоматизации и оптимизации процессов, «Столото».

Оформление и согласование командировки сократилось с 10 до одного рабочего дня. Новые процессы запускаются по запросу бизнеса в сжатые сроки: реферальная программа — 2,5 недели от заявки до продуктива, реализация имущества для сотрудников — семь рабочих дней. Масштаб использования платформы — более 3000 заявок в месяц.

«Если оценивать проект в целом, наше главное достижение — не отдельный автоматизированный процесс, а зрелость платформы и HR-трансформация компании. За это время у нас появился собственный центр компетенций в HR, сложился единый подход к разработке и вырос устойчивый спрос со стороны бизнеса на новые автоматизации. Это лучший показатель того, что платформа прижилась. Победа в конкурсе «BPM-проект года» в номинации «Самый результативный проект» стала прямым следствием проделанной работы», — сказала Татьяна Гладюк, директор по персоналу и организационному развитию холдинга S8 Capital.

«Еще несколько лет назад BPM-систему покупали под конкретный процесс — согласование или документооборот. Сейчас ее сразу планируют на несколько контуров вперед, и главным риском становится зависимость от подрядчика: каждый новый процесс — это новый бюджет и новые сроки. Проект «Столото» показателен именно поэтому: вместо найма или внешнего интегратора компания вырастила собственный центр компетенций, который сегодня самостоятельно разворачивает процессы на любой контур», — сказала Наталия Долженкова, исполнительный директор ELMA.