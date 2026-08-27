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Исследование: страх остаться без работы из-за ИИ меняет планы россиян на покупку жилья

По данным исследования аналитического центра ГК «Гранель», каждый третий россиянин (28%) изменил планы по покупке жилья из-за опасений потерять работу из-за развития искусственного интеллекта и автоматизации. Из них 10% решили отложить приобретение квартиры на более поздний срок, а 9% – наоборот, ускорить покупку, пока их финансовое положение остается стабильным. Еще 6% стали рассматривать более дешевое жилье из-за риска потерять работу на фоне автоматизации. 3% планируют сначала накопить большую финансовую подушку, чтобы в случае увольнения – была возможность платить ипотеку.

В опросе приняла участие 1237 респондентов из городов России с населением более 1 млн человек. 63,22% – мужчины; 36,78% – женщины.

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Роман Бычков, Скала^р (Группа Rubytech): ПАК — это не сервер с софтом, а ответственность за все решение целиком цифровизация

«Распространение ИИ постепенно влияет не только на рынок труда, но и на долгосрочные финансовые решения. При этом лишь 14% россиян совсем не бояться, что автоматизация повлияет на их доход. 36% россиян опасаются, что это сильно скажется на их заработке. Остальные (50%) уверены, что искусственный интеллект изменит их работу, но не окажет сильное влияние на заработок», — сказала Виктория Корчинская, директор департамента аналитики ГК «Гранель».

Эксперты НИУ ВШЭ отмечают, что примерно каждый десятый работник в России трудится в зоне высокого риска из-за нашествия искусственного интеллекта (ИИ). Еще для трети занятых угроза оценивается как значимая. При этом по миру прослеживается устойчивая закономерность: под удар чаще попадают женщины, молодежь, горожане, работники с высшим образованием и высокой квалификацией. Также в группе риска самозанятые, сотрудники с высокими зарплатами и те, кто занят в ИКТ, финансах, деловых услугах и госуправлении. Тем не менее исчезновение старых рабочих мест не всегда приводит к подъему безработицы. По прогнозам Всемирного экономического форума, к 2030 г. исчезнет 92 млн рабочих мест, но появится 170 млн новых.

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