Ivideon и МФТИ запускают практический курс по созданию и развитию ИТ-компании

Ivideon, российский разработчик облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, и Московский физико-технический институт (МФТИ) запускают совместный образовательный курс для магистрантов кафедры технологического предпринимательства МФТИ+Сколково (ТехПред). Об этом CNews сообщил представитель ivideon.

Программа «Создание и развитие IT-компании: практический курс на опыте ivideon» организована в рамках инициативы Минцифры России об участии аккредитованных ИТ-компаний в подготовке профильных кадров и стартует в осеннем семестре 2026/2027 учебного года. В основу курса лег реальный опыт создания и развития технологических сервисов ivideon: от проверки востребованности продукта и построения экономики подписочного сервиса (по модели VSaaS) до работы с корпоративными и международными клиентами, привлечения инвестиций и выбора стратегии развития бизнеса.

Дисциплина рассчитана на магистрантов первого курса кафедры технологического предпринимательства МФТИ+Сколково, базовой организацией которой является Sk Capital, и построена исключительно на практической работе — автором программы и преподавателем практических семинаров выступает генеральный директор ivideon Заур Абуталимов. В течение курса студенты разберут реальные управленческие ситуации, с которыми ivideon сталкивался на разных этапах развития бизнеса.

В программу вошли несколько ключевых направлений технологического предпринимательства: проверка спроса на продукт до значительных инвестиций в его разработку, экономика подписочной модели, выбор между прямыми и партнерскими продажами, привлечение инвестиций и взаимодействие с акционерами.

Такой формат позволяет моделировать одну из ключевых особенностей работы технологического предпринимателя: необходимость принимать решения в условиях неполных данных и ограниченных ресурсов. Итоговой работой станет применение полученных инструментов к собственному проекту студента в рамках магистерской подготовки.

Продолжением образовательного сотрудничества могут стать стажировки: ivideon планирует принимать студентов МФТИ и помочь студентам на практике применить университетские знания при работе с реальными задачами технологического бизнеса.

«Когда строишь технологическую компанию, решения приходится принимать с неполными данными: еще неизвестно, нужен ли рынку продукт, какой канал продаж сработает, стоит ли привлекать инвестиции или в какое направление вложить ограниченные ресурсы. Спустя годы эти решения превращаются в опыт компании, но часто остаются внутри нее, — сказал Заур Абуталимов, генеральный директор ivideon. — Мы хотим передать студентам именно этот опыт — не рассказать, как бизнес должен работать в теории, а поставить их перед реальными развилками, через которые проходили мы сами. Для будущих технологических предпринимателей потренироваться принимать такие решения может оказаться не менее важной, чем фундаментальные знания».

Владимир Сакович, генеральный директор Sk Capital, заведующий кафедрой технологического предпринимательства МФТИ+Сколково, отметил: «Мы перестраиваем логику обучения таким образом, чтобы студент видел полный жизненный цикл технологии — от гипотезы до масштабирования. Российскому IT-рынку нужны управленцы с глубоким пониманием архитектуры продуктов, поскольку на длинном горизонте это напрямую повышает зрелость и скорость разработки отечественных технологических решений».