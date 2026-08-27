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«Школа 21» и Ujin начнут подготовку ИТ-кадров для умных городов

«Школа 21» от Сбербанка в Перми и компания Ujin, входит в АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ру»), подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на системную подготовку кадров для ИТ-отрасли. Партнерство позволит объединить усилия сторон, чтобы помочь начинающим ИТ-специалистам получить практический опыт, раскрыть свой потенциал и принять участие в создании технологий для умных зданий и городов будущего. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

В рамках соглашения компании планируют реализацию комплекса образовательных и карьерных мероприятий, включая проведение совместных лекций, мастер-классов, митапов и др. Особое внимание будет уделено содействию трудоустройству, а также организации стажировок и производственных практик, позволяющих начинающим ИТ-специалистам получить реальный опыт работы над индустриальными задачами.

Ключевым мероприятием соглашения станет проведение хакатона по цифровизации недвижимости. Соревнование направлено на популяризацию профессий в сфере «умных» зданий и управления объектами недвижимости, а также на разработку инновационных решений для улучшения качества жизни в российских городах. Участники хакатона смогут разработать и предложить уникальные проекты, часть из которых получит возможность внедрения на реальных объектах партнеров.

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«Цифровизация начинается с людей, тех, кто готов учиться, пробовать и менять привычное. Наше партнерское соглашение со Школой 21 как раз про то, чтобы дать начинающим специалистам возможности для роста и создания решений, которые смогут улучшить городскую среду и принести ощутимую пользу людям», - сказала CEO Ujin Светлана Перминова.

«Умение применять технологии в реальных проектах — это то, что отличает востребованного специалиста. Партнерство с Ujin открывает нашим участникам прямой путь от обучения к практике: они смогут решать настоящие индустриальные задачи, работать с экспертами и видеть, как их идеи воплощаются в жизнь», – сказала директор кампуса «Школы 21» в Перми Анна Светлакова.

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