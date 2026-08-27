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В iSpring LMS появилось автоматическое назначение планов развития

Компания iSpring обновила платформу для корпоративного обучения iSpring LMS. В продукте появилась функция автоназначения планов развития сотрудникам. Обновление помогает синхронизировать обучение с кадровыми изменениями. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Раньше планы развития назначались вручную. Менеджерам по обучению и администраторам платформы приходилось искать сотрудников, выбирать, кому и какой план назначить, а также контролировать процесс. Для компаний с большим количеством сотрудников это оборачивалось регулярной рутинной работой.

Теперь можно настроить правила, по которым планы будут назначаться автоматически — например, при приеме нового сотрудника, смене должности, подразделения или группы.

В крупных компаниях обновление снижает нагрузку на специалистов по работе с персоналом, исключает человеческий фактор, помогает обеспечить каждому новичку позитивный опыт с первого дня и возможность быстрее включиться в рабочие задачи. Для растущих компаний — это еще и возможность масштабироваться без увеличения ручной работы.

«Обновление позволяет сделать адаптацию системной, упорядоченной, а значит, эффективной без кратного увеличения штата специалистов по персоналу. Платформа для корпоративного обучения iSpring LMS с широким набором удобных функций помогает бизнесу сократить время от первого рабочего дня до выхода сотрудника на результат, превращая адаптацию в управляемый инструмент развития», — сказала Татьяна Галкина, директор Академии iSpring.

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