В ТТК назначен заместитель генерального директора по ИБ

Компания «ТрансТелеКом» (ТТК) объявила о назначении Александра Уманского на должность заместителя генерального директора по информационной безопасности.

Александр Уманский имеет обширный опыт в сфере комплексного обеспечения информационной безопасности. В своей профессиональной деятельности Александр много лет занимался вопросами безопасности систем связи специального назначения. Под его руководством и при непосредственном участии осуществлялись мероприятия государственного и ведомственного контроля, велась активная работа по защите информации.

В «ТрансТелеКоме» Александр Уманский будет осуществлять формирование стратегии компании в области информационной безопасности и реализацию единой ИБ-политики, контроль защищенности данных в телекоммуникационных сетях и информационных системах, построение архитектуры систем обеспечения и управления ИБ. Также в сфере ответственности нового руководителя – развитие продуктового портфеля по линии информационной безопасности.

«Информационная безопасность – одна из ключевых компетенций АО «Компания ТрансТелеКом». Введение должности профильного заместителя генерального директора – логичный шаг, подчеркивающий высокую значимость направления ИБ для бизнеса компании. Глубокие профессиональные знания и опыт Александра Уманского позволят ТТК укрепить систему собственной киберзащиты и вывести на новый уровень ИБ-сервисы для внешнего рынка», – сказал генеральный директор компании «ТрансТелеКом» Лери Губкин.