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«Амур Системс» запустила линию для массового производства мониторов

Компания «Амур Системс», выпускающая российскую вычислительную технику под брендом Amur (на рынке представлены десктопы, мини-ПК, моноблоки, серверы), сообщила о расширении производства – запущена линия для массового выпуска мониторов. Производственные мощности – до 10 тыс. устройств в месяц.

Линейка мониторов Amur включает модели диагональю 23,8; 27 и 31,5 дюйма.

Краткие технические характеристики: тип матрицы: IPS/TN/VA (опционально); тип подсветки матрицы: LED; соотношение сторон экрана: 16:9; разрешение:1920x1080/2560х1440 (опционально); время отклика: OD 5мс, MPRT 1 мс; яркость экрана: 300/350 кд/м2; количество цветов дисплея (млн): до 1 млрд; поверхность экрана: матовая; частота обновления: 100/120/144/180/200 Гц; особенности: эргономика в трёх плоскостях; встроенный USB хаб со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, порты USB A и до двух USB Type C; технология защиты зрения Flicker-free/Low Blue Light

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Статус реестровой продукции позволяет применять мониторы Amur: в государственных и муниципальных закупках в рамках 44 ФЗ и 223 ФЗ — продукция с реестровой записью имеет преференции при участии в тендерах; в проектах импортозамещения в госсекторе, включая органы власти, бюджетные учреждения, государственные корпорации, которым необходимо соблюдать требования по доле отечественной продукции; на объектах критической информационной инфраструктуры, где предъявляются повышенные требования к происхождению оборудования; в проектах крупных корпоративных клиентов, ориентированных на снижение технологических рисков и получение сервисного сопровождения на территории РФ; в образовательных и медицинских учреждениях, реализующих проекты по модернизации своих объектов.

Денис Горбунов, генеральный директор компании «Амур Системс», сказал: «Включение мониторов Amur в реестр Минпромторга на старте продаж – это не только признание наших технологических и производственных компетенций, но и возможность внести вклад в развитие суверенной ИТ инфраструктуры страны. Мы продолжим развивать линейку мониторов, уделяя особое внимание качеству изображения, эргономике и совместимости с отечественным программным обеспечением».

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