R-Vision и «Лаборатория Числитель» стали технологическими партнерами

Российские разработчики R-Vision и «Лаборатория Числитель» объявили об успешной интеграции системы автоматизации управления уязвимостями R-Vision VM и контейнерной платформы «Штурвал».

В ходе тестирования было подтверждено, что R-Vision VM разворачивается и функционирует в среде «Штурвала», сохраняя полную функциональность в сканировании и управлении уязвимостями, а также поддерживает предусмотренные сценарии масштабирования. По итогам испытаний компании подписали сертификат совместимости, который подтверждает готовность решений к совместной эксплуатации.

Совместное использование решений позволяет объединить управление контейнерной инфраструктурой и уязвимостями в одном технологическом контуре. «Штурвал» предоставляет контролируемую среду для развертывания и администрирования Kubernetes-кластеров и может выступать технологической основой для R-Vision VM, а R-Vision VM дает инструменты для своевременного обнаружения уязвимостей, оценки их критичности с учетом контекста и контроля устранения.

Подтвержденная совместимость платформы «Штурвал» и системы R-Vision VM снижает технологические риски при внедрении. Заказчик заранее получает подтверждение, что система корректно работает в выбранной среде и не конфликтует с ее основными компонентами. Это уменьшает вероятность технических проблем на этапе промышленной эксплуатации.

Проверенная конфигурация также позволяет сократить сроки внедрения и объем предварительного тестирования. ИТ- и ИБ-командам не приходится самостоятельно исследовать совместимость продуктов, искать обходные решения или выполнять доработки. Наличие понятной схемы развертывания делает переход от пилотного проекта к полноценной эксплуатации более быстрым и предсказуемым.

Для заказчика это также возможность сформировать единый технологический стек на базе совместимых решений. Такая связка востребована в проектах импортозамещения, где важно не только выбрать отдельные отечественные продукты, но и убедиться, что они могут стабильно работать в едином контуре. Это снижает риски проекта, упрощает дальнейшую поддержку и делает эксплуатацию инфраструктуры более управляемой.

«Для корпоративных заказчиков важно не только наличие функциональности, но и уверенность в совместной работе инфраструктурных решений. Подтвержденная совместимость R-Vision VM и платформы “Штурвал” позволяет использовать нашу систему управления уязвимостями в контейнерной инфраструктуре без дополнительной адаптации. Это снижает риски внедрения, ускоряет запуск проектов и дает заказчикам возможность использовать проверенную комбинацию отечественных решений при построении современной ИТ-инфраструктуры», — отметил Андрей Селиванов, руководитель продукта R-Vision VM.

«В современном мире цифровые угрозы заставляют нас всегда работать с оглядкой на возможные уязвимости в инфраструктуре и разрабатываемом ПО. Возможность запуска R-Vision VM на базе “Штурвала” позволяет нашим заказчикам вместе с базовым уровнем безопасности, предоставляемым платформой, получить продвинутое управление уязвимостями на всех уровнях — от маршрутизатора до веб-приложения в контейнерной среде», — сказал Владимир Утратенко, CPO «Штурвала».