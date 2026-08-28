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Российский малый и средний бизнес разместили почти 2 млн вакансий с начала года, строители и ИТ — в топе спроса

По данным платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, с начала 2026 г. на российском рынке труда было размещено почти 2 млн вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса. Ежемесячный объем предложения демонстрирует устойчивую динамику. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

«В январе на hh.ru было открыто более 250 тыс. вакансий в сегментах среднего, малого и микробизнеса, к июлю этот показатель вырос до 300,5 тыс., что на 18% выше, чем в начале 2026 г. Пиковые значения пришлись на апрель – июль, когда ежемесячный объем стабильно превышал 280 тыс. предложений. Каждое второе предложение о работе в СМБ публикует малый бизнес. За январь–июль 2026 г. компании малого бизнеса разместили более 990 тыс. вакансий. Сегмент микробизнеса также демонстрирует уверенный рост: с 88,2 тыс. в январе до 103,8 тыс. вакансий в июле, что подтверждает в том числе высокую деловую активность небольших компаний. Средние компании сохраняют стабильное присутствие на рынке с ежемесячным объемом 42–49 тыс. вакансий. Таким образом, рынок труда СМБ в 2026 г. характеризуется устойчивой положительной динамикой с начала года», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Малый и средний бизнес все чаще нуждается в строительных кадрах

В целом по всем трем сегментам СМБ безусловными лидерами отраслевого спроса являются строительство, недвижимость и эксплуатация, информационные технологии, розничная торговля, а также гостиничный и ресторанный бизнес с медициной и фармацевтикой. Эти отрасли формируют устойчивый кадровый запрос, который сохраняется на протяжении 2026 г.

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