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«ТендерПро»: компании стали на 17% чаще закупать цифровые тренажеры для персонала

По данным электронной торговой площадки «ТендерПро», за первые семь месяцев 2026 г. компании увеличили число закупок цифровых тренажеров и симуляторов на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На корпоративные тренажеры и симуляторы приходится 45% закупок — их активно используют промышленные компании, в том числе энергетические и нефтегазовые предприятия, а также транспортные компании. В эту категорию входят VR-решения для подготовки персонала и тренажеры для операторов производственных объектов. Еще 32% занимают бизнес-симуляции для развития управленческих навыков, 14% — интерактивные игровые тренажеры. Оставшиеся 9% составляют другие форматы цифрового обучения.

Москва и Московская область формируют 43% закупок, Санкт-Петербург и Ленинградская область — еще 18%. При этом растет спрос промышленных предприятий Сибири и Дальнего Востока — в совокупности на них приходится 16% закупок.

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Еще один заметный тренд — переход к более сложным цифровым тренажерам и симуляторам. Средняя стоимость закупки выросла на 25%. Рост связан с переходом от отдельных тренажеров к комплексным решениям с 3D-моделированием, VR и интеграцией с корпоративными системами обучения.

«Компании постепенно переходят от отдельных тренажеров к комплексным системам подготовки персонала. Такой подход особенно востребован в отраслях, где цена ошибки высока, — нефтегазе, энергетике и промышленности. VR-технологии позволяют безопасно отрабатывать сложные сценарии без риска для сотрудников и оборудования», — отметила директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.

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