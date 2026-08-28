Треть компаний в 2026 г. увеличили расходы на комфорт сотрудников

Свыше трети (42%) руководителей отметили, что их компании увеличили траты на улучшение условий труда не менее, чем на 10-20% по сравнению с 2025 г. Об этом свидетельствует исследование платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и сети офисных пространств Refolio по результатам опроса руководителей и генеральных директоров российского бизнеса.

Опрос проведен в августе 2026 г. методом онлайн-анкетирования среди 688 гендиректоров, руководителей и hr-директоров российских компаний

Расходы на улучшение комфорта работников планируют большинство (62%) компаний. В каждом третьем (35%) случае сумма определяется ростом прибыли бизнеса, а 28% руководителей отметили, что в бюджет уже заложена конкретная сумма на эту категорию. Среди тех, кто четко определяет траты на улучшение условий, большинство (40%) выделяет по 3-5% от бюджета компании, почти треть (30%) – 5-10%, столько же руководителей тратят не более 3% от бюджета на усовершенствование условий труда.

Наиболее необходимыми* для ежедневного комфорта в офисе респонденты считают удобные рабочее место и мебель (27%). В топ-5 важных факторов также оказались наличие зон отдыха и террас (22%), расположение офиса (21%), низкий уровень шума (19%) и эстетичный ремонт (18%). Опрошенные руководители также рассказали из каких элементов строится забота о сотрудниках именно в их компаниях. Большинство отметили комфортную мебель (47%), регулярный клининг и техническое обслуживание (45%), наличие чая и кофе (32%), качественную вентиляцию и климат-контроль (25%), а также оборудованные зоны отдыха (24%).

Лишь восьмая часть участников опроса считает безупречной заботу о сотрудниках в своей компании. Большинство (40%) признается, что комфорт в их офисе находится на среднем уровне, а каждый пятый (20%) оценивает его как недостаточный (16%) или плохой (4%).

По мнению более половины респондентов забота о работниках очень (36%) или скорее (20%) важна. При этом в трети компаний (35%) чаще всего инициатива улучшить условия труда исходит именно от сотрудников, которые давно работают, еще в 26% предложения по повышению комфорта зачастую выдвигает руководство, а в 17% – новые работники.

*Вопрос предполагал множественный ответ