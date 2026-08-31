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55% дел о персональных данных: отсутствие «юридической гигиены» доводит бизнес до суда

Около 55% судебных дел о нарушениях в сфере персональных данных приходятся на неправомерную обработку — без законного основания или не по заявленной цели сбора, отмечают в юридической фирме Orlova\Ermolenko. При этом крупных оборотных штрафов, введенных год назад, суды пока не назначили ни разу: специальные составы за саму утечку (ч. 12 и 13 ст. 13.11 КоАП, применяются при компрометации более 1000 и более 10 тыс. субъектов соответственно) на практике почти не встречаются — даже при доказанной утечке дело обычно квалифицируют по общей ч. 1 ст. 13.11.

По данным юридической фирмы Orlova\Ermolenko, основанным на анализе судебных дел за период с января по июль 2026 г., помимо неправомерной обработки в структуру нарушений входят несоблюдение требований к локализации баз данных (12%), неуведомление Роскомнадзора о начале обработки (10%), нарушения доступа к политике обработки и требований к согласию (по 8%), несвоевременные ответы на обращения субъектов данных (3%) и иные нарушения, как невыполнение об уточнении, блокировании, прекращения обработки или уничтожения данных. В отраслевом разрезе наибольшая доля дел приходится не на банки или маркетплейсы, а на ЖКХ и частных лиц, а также на государственный и бюджетный сектор — по 24% в каждой категории. Еще 15% — иностранные онлайн-платформы, 12% — прочий коммерческий сектор, и лишь 11% — финансовый сектор и телеком.

Рост числа дел совпадает с ужесточением ответственности: с мая 2025 г. штрафы для юрлиц выросли с десятков тысяч до миллионов рублей, а за повторную утечку введен оборотный штраф — от 1% до 3% годовой выручки, но не более 500 млн руб. С января 2026 г. дела по ст. 13.11 КоАП вновь рассматривают мировые судьи — ранее, с мая по декабрь 2025 г., ими занимались арбитражные суды.

«Судебная практика закономерно ожидалась вокруг операторов с наибольшим объемом клиентских данных — банков, страховых компаний, маркетплейсов. Однако цифры показывают обратное: чаще всего в судах оказываются управляющие компании, ТСЖ и бюджетные учреждения, где нарушения носят не злонамеренный, а системный характер — устаревшие формы согласий, отсутствие политики обработки, неуведомление регулятора. Это говорит о том, что риск для бизнеса сегодня формируют не только масштаб данных, но и базовая юридическая гигиена», — сказала Ангелина Балакина, руководитель практики Orlova\Ermolenko.

При передаче дел мировым судьям изменилась и позиция судов: если в арбитражных судах около половины дел заканчивались предупреждением, то у мировых судей предупреждения выносятся лишь в 15% случаев, в остальных назначается штраф, пусть и по минимальной планке. В Москве при этом штрафы все чаще назначаются выше минимального порога.

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Около 35% дел инициирует Роскомнадзор по итогам проверок, 33% возбуждаются по жалобам граждан, 4% — по инициативе прокуратуры, остальное составляют споры бизнеса с регулятором по поводу предписаний.

«Практики по спорам о хранении данных российских пользователей на зарубежных серверах в отношении именно российских компаний пока нет. Но, судя по круглым столам Роскомнадзора, это требование будет распространено и на них — а значит, число таких споров в ближайшее время вырастет», — сказала Ангелина Балакина.

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