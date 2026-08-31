CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы
|

6 из 10 работающих родителей придут на школьные линейки своих детей 1 сентября

Ради посещения школьных линеек 1 сентября родители чаще договариваются об укороченном дне, а не о полноценном выходном, отпуске или отгуле. В опросе сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob участвовали 1,6 тыс. трудоустроенных родителей школьников, а также представители 500 компаний из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Выходной день, отгул или отпуск на 1 сентября запланировали 33% работающих родителей школьников (36% матерей и 31% отцов). Еще 28% рассчитывают отпроситься на полдня. Таким образом, побывать на торжественной части намерен 61% работающих родителей.

Каковы корпоративные практики? Официальный выходной 1 сентября родителям и опекунам школьников предоставляют 15% компаний, еще 19% отпускают сотрудников по устной договоренности. Большинство работодателей (52%) говорит, что послаблений в этот день никому не делает.

Подарки детям сотрудников к 1 сентября остаются нечастой практикой: всем школьникам их вручают 3% компаний, только первоклассникам — 12%.

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 377. Время проведения: 11—25 августа 2026 г. Исследуемая совокупность: родители школьников, имеющие постоянную работу. Размер выборки: 1,6 тыс. респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Цаплина, «Норникель»: Конкуренция в ИИ смещается от моделей к инженерным системам

CNews вновь признан самым цитируемым СМИ об ИТ и телекоме

От хаоса к порядку: преимущества интегрированных платформ управления ИТ-инфраструктурой

Власти начали зачистку «белых списков», чтобы найти в них спрятанные VPN

Китайский ИТ-рынок в 2026 году: гид для российского экспортера

Американские медсестры вышли на демонстрации против «большого брата» - компании Palantir: Он постоянно за нами следит

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые полезные гаджеты в помощь школьнику: выбор ZOOM

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще